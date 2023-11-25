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Хави: Нам не везет с судейскими решениями

Испания

Но говорит, что это не оправдание

Хави: Нам не везет с судейскими решениями

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" сегодня снова продемонстрировала бледную игру. В матче с "Райо Вальекано" удалось спастись, сравняв счет, лишь на последних минутах. Главный тренер команды Хави прокомментировал эту ничью.

Было два разных тайма. В первом мы доминировали, но не были агрессивными. Во втором тайме мы доминировали и создавали моменты. Мы должны выиграть эти игры. Надо заниматься самокритикой и многое улучшать. Мы снова пропустили ненужный с нашей стороны гол, но я считаю, что Инаки Пена провел очень солидную игру. Фрэнки де Йонг тоже был очень хорош, отыграв 90 минут. Критика – это нормально, и я это понимаю. У нас есть время для усовершенствования и самокритики.

Кроме этого, у коуча спросили об эпизоде с возможным нарушением на Рафинье.

Тогда вы скажете, что я ищу оправдание. Но это чистый пенальти. Нам не везет с судейскими решениями. Это не оправдание, но это чистый пенальти.

"Барселона" сейчас находится на третьем месте Ла Лиги, отставая от первого на 3 очка. Следующий матч католонцы сыграют с "Порту" в рамках Лиги Чемпионов 28 ноября. Начало в 22:00.

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Барселона Хави
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Источник:
AS
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