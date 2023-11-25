Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Яремчук выходит на замену в конце матча с Сельтой
На 84-й минуте
Getty Images / Global Images Ukraine
Роман Яремчук появился на поле в игре "Валенсия" – "Сельта" на 84-й минуте матча. По состоянию на данный момент счет не открыт - 0:0.
Это восьмая игра для Романа за "Валенсию" в Ла Лиге. Пока голов от нападающего не было.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Верес - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Манчестер Сити - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Россияне атаковали Киев рекордным количеством дронов Shahed. После падение обломков загорелся детсад
- Жирона – Атлетик. АУДИО онлайн трансляция матча 14-го тура чемпионата Испании
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн