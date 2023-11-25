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Яремчук выходит на замену в конце матча с Сельтой

Испания

На 84-й минуте

Яремчук выходит на замену в конце матча с Сельтой

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Роман Яремчук появился на поле в игре "Валенсия" – "Сельта" на 84-й минуте матча. По состоянию на данный момент счет не открыт - 0:0.

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Это восьмая игра для Романа за "Валенсию" в Ла Лиге. Пока голов от нападающего не было.

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Валенсия (Испания) Роман Яремчук
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