Яремчук выходит на замену в конце матча с Сельтой

Роман Яремчук появился на поле в игре "Валенсия" – "Сельта" на 84-й минуте матча. По состоянию на данный момент счет не открыт - 0:0.

Это восьмая игра для Романа за "Валенсию" в Ла Лиге. Пока голов от нападающего не было.