Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. Атлетико - Мальорка 1:0. В стиле Барселоны
"Матрасники" с трудом пробили автобус "Киновари"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno
"Атлетико" минимально по счету, но справедливо по игре победили слишком пассивную "Мальорку".
17:4 по ударам, 71-29 по владению мячом, 15:5 по обводкам, 6:0 по угловым. Даже в верховых единоборствах "Матрасники" были сильнее - 17 выигранных против 9.
По сути, "Киноварь" выбежала вперед, только пропустив в середине второго тайма. Почему так поздно? Ведь многое у гостей получалось, и Ларин на пару с Ндиаем упустили по убойному голевому шансу.
"Атлетико", в свою очередь, начал играть со старта - уже в первые десять минут Мората и Корреа могли отличиться, но не вышло.
0 - It's the first time since at least 2003/04 that @atletienglish have made nine shots in the first half of a @LaLiga match and none of them have been on target.— OptaJose (@OptaJose) November 25, 2023
Stuck. pic.twitter.com/OUnih3pDDH
Альваро продолжил мазать и дальше - он не забил головой после подачи Аспиликуэты (вратарь), не попал в ворота с линии вратарской, когда никто не мешал. Параллельно снова не попал в касание с центра штрафной Корреа.
Все это могло плохо кончиться для "Атлетико", но в нужный момент включился лидер - это Гризманн головой гениально замкнул заброс Эрмосо.
Как уже говорилось, в концовке "Киноварь" могла выровнять положение, ведь защита у "Матрасников" в подметки не годится нападению (да-да, теперь так), однако форварды гостей словно соревновались с Моратой, кто хуже пробьет.
В таблице после победы "Атлетико" обошел "Барселону" по дополнительным показателям (у обоих по 31 очку), имея матч в запасе. Впереди только "Реал" (32) и "Жирона" (34). Касательно "Мальорки", то она 17-я с 9 баллами. Или Хавьер Агирре станет смелее, или его уволят.
Atlético Madrid’s second all-time top scorer with 170 goals:— B/R Football (@brfootball) November 25, 2023
Antoine Griezmann ???? pic.twitter.com/lpE5amjeev
14-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Мальорка" - 1:0
Гол: Гризманн, 64
"Атлетико": Облак - Аспиликуэта (Хименес, 82), Витсель, Эрмосо - Льоренте, Барриос, Коке (де Пауль, 63), Самуэл Лино (Сауль, 71) - Корреа (Рикельме, 63), Гризманн - Мората (Депай, 82)
"Мальорка": Райкович - Гонсалес, Вальент, Настасич, Копете (Маффео, 82), Лато (Льябрес, 82) - Антонио Санчес (Маскарель, 62), Дардер, Саму Кошта, Дани Родригес (Ндиай, 74) - Абдон (Ларин, 62)
Популярное сейчас
- Кривбасс догоняет Днепр-1 и Полесье, Шахтер - не в топ-3. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Первый играл в основе, второй - нвышел на замену. Оценки Забарного и Мудрика за 13-й тур АПЛ
- Верес - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Жирона – Атлетик. АУДИО онлайн трансляция матча 14-го тура чемпионата Испании
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО