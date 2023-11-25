Примера. Атлетико - Мальорка 1:0. В стиле Барселоны

"Атлетико" минимально по счету, но справедливо по игре победили слишком пассивную "Мальорку".

17:4 по ударам, 71-29 по владению мячом, 15:5 по обводкам, 6:0 по угловым. Даже в верховых единоборствах "Матрасники" были сильнее - 17 выигранных против 9.

По сути, "Киноварь" выбежала вперед, только пропустив в середине второго тайма. Почему так поздно? Ведь многое у гостей получалось, и Ларин на пару с Ндиаем упустили по убойному голевому шансу.

"Атлетико", в свою очередь, начал играть со старта - уже в первые десять минут Мората и Корреа могли отличиться, но не вышло.

0 - It's the first time since at least 2003/04 that @atletienglish have made nine shots in the first half of a @LaLiga match and none of them have been on target.



Stuck. pic.twitter.com/OUnih3pDDH — OptaJose (@OptaJose) November 25, 2023

Альваро продолжил мазать и дальше - он не забил головой после подачи Аспиликуэты (вратарь), не попал в ворота с линии вратарской, когда никто не мешал. Параллельно снова не попал в касание с центра штрафной Корреа.

Все это могло плохо кончиться для "Атлетико", но в нужный момент включился лидер - это Гризманн головой гениально замкнул заброс Эрмосо.

Как уже говорилось, в концовке "Киноварь" могла выровнять положение, ведь защита у "Матрасников" в подметки не годится нападению (да-да, теперь так), однако форварды гостей словно соревновались с Моратой, кто хуже пробьет.

В таблице после победы "Атлетико" обошел "Барселону" по дополнительным показателям (у обоих по 31 очку), имея матч в запасе. Впереди только "Реал" (32) и "Жирона" (34). Касательно "Мальорки", то она 17-я с 9 баллами. Или Хавьер Агирре станет смелее, или его уволят.

Atlético Madrid’s second all-time top scorer with 170 goals:



Antoine Griezmann ???? pic.twitter.com/lpE5amjeev — B/R Football (@brfootball) November 25, 2023

14-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Мальорка" - 1:0

Гол: Гризманн, 64

"Атлетико": Облак - Аспиликуэта (Хименес, 82), Витсель, Эрмосо - Льоренте, Барриос, Коке (де Пауль, 63), Самуэл Лино (Сауль, 71) - Корреа (Рикельме, 63), Гризманн - Мората (Депай, 82)

"Мальорка": Райкович - Гонсалес, Вальент, Настасич, Копете (Маффео, 82), Лато (Льябрес, 82) - Антонио Санчес (Маскарель, 62), Дардер, Саму Кошта, Дани Родригес (Ндиай, 74) - Абдон (Ларин, 62)