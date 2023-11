Примера. Атлетико - Мальорка 1:0. В стиле Барселоны

"Атлетико" минимально по счету, но справедливо по игре победили слишком пассивную "Мальорку".

17:4 по ударам, 71-29 по владению мячом, 15:5 по обводкам, 6:0 по угловым. Даже в верховых единоборствах "Матрасники" были сильнее - 17 выигранных против 9.

По сути, "Киноварь" выбежала вперед, только пропустив в середине второго тайма. Почему так поздно? Ведь многое у гостей получалось, и Ларин на пару с Ндиаем упустили по убойному голевому шансу.

"Атлетико", в свою очередь, начал играть со старта - уже в первые десять минут Мората и Корреа могли отличиться, но не вышло.

0 - It's the first time since at least 2003/04 that @atletienglish have made nine shots in the first half of a @LaLiga match and none of them have been on target.



Stuck. pic.twitter.com/OUnih3pDDH