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Тренер мадридкой Кастильи может возглавить Унион
Тренер Реала Б Рауль близок к тому, чтобы возглавить клуб с бундеслиги
Фото: JuniperSports/автор невідомий
По информации Bild, главный тренер "Реал Мадрид Кастилья" близок к тому, чтобы возглавить "Унион".
Сорокашестилетний испанец заменит Урса Фишера на посту тренера немецкой команды. Ранее были слухи, что именно Рауль заменит Карло Анчелотти, если тот захочет уйти.
Напомним, Рауль возглавляет вторую команду "Реала" с 2019 года.
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