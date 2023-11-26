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Тренер мадридкой Кастильи может возглавить Унион

Испания
Обновлено

Тренер Реала Б Рауль близок к тому, чтобы возглавить клуб с бундеслиги

Тренер мадридкой Кастильи может возглавить Унион

Фото: JuniperSports/автор невідомий

UA-Футбол
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По информации Bild, главный тренер "Реал Мадрид Кастилья" близок к тому, чтобы возглавить "Унион".

Сорокашестилетний испанец заменит Урса Фишера на посту тренера немецкой команды. Ранее были слухи, что именно Рауль заменит Карло Анчелотти, если тот захочет уйти.

Напомним, Рауль возглавляет вторую команду "Реала" с 2019 года.

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Источник:
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