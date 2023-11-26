  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Действие Эспино требует наказания": Матеу Лаос - о пенальти в ворота Райо Вальекано
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Действие Эспино требует наказания": Матеу Лаос - о пенальти в ворота Райо Вальекано

Испания
Обновлено

Неправильное решения Монтеро?

"Действие Эспино требует наказания": Матеу Лаос - о пенальти в ворота Райо Вальекано

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Испанский экс-арбитр Матеу Лаос прокомментировал случай в матче 14 тура Ла Лиги, "Барселона" - "Райо Вальекано".

На 90+6 минуте игры защитник "Райо" Альфонсо Эспино пытался выбить мяч в своей штрафной площадке, но попал в ногу вингеру "Барсы" Рафиньи. Главный судья Хосе Монтеро не назначил пенальти.

"Выглядит так, будто этого недостаточно для максимального наказания", — сказал Лаос для COPE.

На послематчевой конференции Хави заявил, что это стопроцентный пенальти.

По теме
yellow-arrow
"Жирона" - "Атлетик": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.11.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол
yellow-arrow
Довбик: Адаптация в Жироне прошла очень легко. Я ее и не заметил
yellow-arrow
Тренер мадридкой Кастильи может возглавить Унион
Барселона Матеу Лаос
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
COPE
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости