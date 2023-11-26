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"Действие Эспино требует наказания": Матеу Лаос - о пенальти в ворота Райо Вальекано
Неправильное решения Монтеро?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский экс-арбитр Матеу Лаос прокомментировал случай в матче 14 тура Ла Лиги, "Барселона" - "Райо Вальекано".
На 90+6 минуте игры защитник "Райо" Альфонсо Эспино пытался выбить мяч в своей штрафной площадке, но попал в ногу вингеру "Барсы" Рафиньи. Главный судья Хосе Монтеро не назначил пенальти.
"Выглядит так, будто этого недостаточно для максимального наказания", — сказал Лаос для COPE.
На послематчевой конференции Хави заявил, что это стопроцентный пенальти.
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