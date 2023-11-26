"Действие Эспино требует наказания": Матеу Лаос - о пенальти в ворота Райо Вальекано

Испанский экс-арбитр Матеу Лаос прокомментировал случай в матче 14 тура Ла Лиги, "Барселона" - "Райо Вальекано".

На 90+6 минуте игры защитник "Райо" Альфонсо Эспино пытался выбить мяч в своей штрафной площадке, но попал в ногу вингеру "Барсы" Рафиньи. Главный судья Хосе Монтеро не назначил пенальти.

"Выглядит так, будто этого недостаточно для максимального наказания", — сказал Лаос для COPE.

На послематчевой конференции Хави заявил, что это стопроцентный пенальти.