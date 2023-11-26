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"Жирона" - "Атлетик": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.11.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол
"Жирона" - "Атлетик": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.11.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
"Жирона" наших Виктора Цыганкова и Артема Довбика продолжает сенсационную борьбу за первое место. Теперь на пути каталонцев баски - "Атлетик" из Бильбао.
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У "Жироны" выдающаяся статистика в текущем сезоне - всего одно поражение (от "Реала") и одна ничья при 11 победах в 13 турах. У каталонцев прихрамывает защита (16 пропущенных), зато атака лучшая в лиге - аж 31 гол.
С другой стороны, и баски не лыком шиты. Команда Эрнесто Вальверде занимает 5-е место в таблице, забила 25 голов и впервые за последние годы всерьез претендует на зону ЛЕ.
Сумеет ли "Жирона" продолжить свою сказку против столь опасного противника - узнаем в понедельник, 27 ноября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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