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Лунин сыграет в третьем подряд матче за Реал
Удастся ли удержать ворота сухими?
Фото: realmadrid.com
Голкиперы "Реала" Тибо Куртуа и Кепа Аррисабалага продолжают восстанавливаться после травм. Таким образом, место в воротах пока за украинцем Андреем Луниным.
Сегодня он будет защищать ворота "Реала" в игре с "Кадисом". Начало матча в 19:30.
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 26, 2023
???? @Cadiz_CF@UnicajaBanco | #CádizRealMadrid pic.twitter.com/a0bDU6ZMpA
В этом сезоне Лунин сыграл 4 матча за "сливочных". В двух из них удалось не пропустить.
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