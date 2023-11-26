Лунин сыграет в третьем подряд матче за Реал

Голкиперы "Реала" Тибо Куртуа и Кепа Аррисабалага продолжают восстанавливаться после травм. Таким образом, место в воротах пока за украинцем Андреем Луниным.

Сегодня он будет защищать ворота "Реала" в игре с "Кадисом". Начало матча в 19:30.

В этом сезоне Лунин сыграл 4 матча за "сливочных". В двух из них удалось не пропустить.