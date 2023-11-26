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Лунин сыграет в третьем подряд матче за Реал

Испания

Удастся ли удержать ворота сухими?

Лунин сыграет в третьем подряд матче за Реал

Фото: realmadrid.com

UA-Футбол
Новина українською

Голкиперы "Реала" Тибо Куртуа и Кепа Аррисабалага продолжают восстанавливаться после травм. Таким образом, место в воротах пока за украинцем Андреем Луниным.

Сегодня он будет защищать ворота "Реала" в игре с "Кадисом". Начало матча в 19:30.

В этом сезоне Лунин сыграл 4 матча за "сливочных". В двух из них удалось не пропустить.

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