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Лунин выдал эффектный сэйв в игре с Кадисом

Испания

Пока ворота на замке

Лунин выдал эффектный сэйв в игре с Кадисом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Голкипер "Реала" Андрей Лунин вышел в стартовом составе на игру 14-го тура Ла Лиги с "Кадисом".

На 39-й минуте вратарь сумел нейтрализовать в прыжке хороший удар Рохера Марти.

За полчаса до конца матча "Реал" ведет 0:1. Гол забил Родриго.

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