Испания
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Лунин выдал эффектный сэйв в игре с Кадисом
Пока ворота на замке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Реала" Андрей Лунин вышел в стартовом составе на игру 14-го тура Ла Лиги с "Кадисом".
На 39-й минуте вратарь сумел нейтрализовать в прыжке хороший удар Рохера Марти.
✈️ ¡Vuelo sin motor de @AndreyLunin13!@LaLiga | #LaLigaHighlights pic.twitter.com/cYZK4zHS5Q— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 26, 2023
За полчаса до конца матча "Реал" ведет 0:1. Гол забил Родриго.
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