Примера. Хет-трик Эль Команданте, удаления Рамоса и Наваса, Бетис снова с победой

Второй матч Марселино после возвращения в "Вильярреал" - и сразу вторая победа.

Более того, наметился очевидный герой - это 36-летний Хосе Луис Моралес во вторник оформил дубль в Кубке, а сегодня и подавно забил три гола в ворота не ожидавшей такой прыти "Осасуны".

Гости не были безнадежны. В первом тайме Будимир и Мой Гомес по разу расстреливали ворота, но Йоргенсен был на месте.

И вот после перерыва началось шоу Эль Команданте. Свой первый гол он забил в идеально расчерченной атаке, которую начал Баэна и продолжил Морено.

Второй и третий голы Моралес провел в контратаках, доказав, что и в 36 лет бегает быстрее, чем молодые Катена и Давид Гарсия.

Между этими голами затесался один мяч "Осасуны", забитый после подачи со штрафного, но он уже ни на что не влиял. Марселино торжествует - его "Вильярреал" поднялся на 12-е место с 15 очками. У "Осасуны" - 14-е место и 14 баллов.

14-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Осасуна" - 3:1

Голы: Моралес, 57, 71, 80 - Катена, 78

"Вильярреал": Йоргенсен - Фойт, Альбиоль, Куэнка, Педраса (Альберто Морено, 87) - Альти (Ахомаш, 69), Парехо, Капу (Комесанья, 68), Баэна - Жерар Морено (Тригейрос, 79), Моралес (Бреретон, 87)

"Осасуна": Эррера - Аресо, Катена, Давид Гарсия, Мохика - Монкайола (Рауль Гарсия, 64), Торро (Муньос, 77) - Пенья (Авила, 68), Орос (Рубен Гарсия, 77), Мой Гомес - Будимир (Арнаис, 77)

Скоро будет два месяца, как Диего Алонсо возглавил "Севилью", и за этот отрезок команда победила только любителей в Кубке.

На "Аноэте" "Нервион пропустил дважды за полчаса - сперва Барренечеа гениально закрутил со штрафного, а затем Умару Садику удался нечеловеческой силы удар метров с 30-ти.

"Севилья" начала создавать свои угрозы только во втором тайме и, хоть это парадоксально, могла переворачивать игру за пять минут. Эн-Несири забил после навеса с левого фланга, но вот когда ему отпасовали на ногу, пробил в крестовину.

Других шансов спастись у гостей не было. В концовке "Ла Реал" снова поджал, и Кубо чудом не забил почти с линии вратарского.

Более того, доигрывала "Севилья" вообще вдевятером. Сперва арбитр удалил Рамоса за фирменный грязный подкат, а затем на красную наговорил Хесус Навас.

17 - #Sevilla ????⚪️ have seen at least two of their players sent off in 17 different @LaLigaEn matches in the 21st century, more than any other team in the competition in this period. Toughness. pic.twitter.com/tGyToZIAP0