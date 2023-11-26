Примера. Хет-трик Эль Команданте, удаления Рамоса и Наваса, Бетис снова с победой

Второй матч Марселино после возвращения в "Вильярреал" - и сразу вторая победа.

Более того, наметился очевидный герой - это 36-летний Хосе Луис Моралес во вторник оформил дубль в Кубке, а сегодня и подавно забил три гола в ворота не ожидавшей такой прыти "Осасуны".

Гости не были безнадежны. В первом тайме Будимир и Мой Гомес по разу расстреливали ворота, но Йоргенсен был на месте.

И вот после перерыва началось шоу Эль Команданте. Свой первый гол он забил в идеально расчерченной атаке, которую начал Баэна и продолжил Морено.

Второй и третий голы Моралес провел в контратаках, доказав, что и в 36 лет бегает быстрее, чем молодые Катена и Давид Гарсия.

El de José Luis Morales de hoy ha sido el tercer 'hat trick' más veterano en la historia de @LaLiga:



????????Jorge Molina | 39 años y 241 días????????

????????Joaquín | 38 años y 139 días????

????????Morales | 36 años y 126 días???? pic.twitter.com/QuGQo241Hb — BeSoccerPro (@BeSoccer_Pro) November 26, 2023

Между этими голами затесался один мяч "Осасуны", забитый после подачи со штрафного, но он уже ни на что не влиял. Марселино торжествует - его "Вильярреал" поднялся на 12-е место с 15 очками. У "Осасуны" - 14-е место и 14 баллов.

14-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Осасуна" - 3:1

Голы: Моралес, 57, 71, 80 - Катена, 78

"Вильярреал": Йоргенсен - Фойт, Альбиоль, Куэнка, Педраса (Альберто Морено, 87) - Альти (Ахомаш, 69), Парехо, Капу (Комесанья, 68), Баэна - Жерар Морено (Тригейрос, 79), Моралес (Бреретон, 87)

"Осасуна": Эррера - Аресо, Катена, Давид Гарсия, Мохика - Монкайола (Рауль Гарсия, 64), Торро (Муньос, 77) - Пенья (Авила, 68), Орос (Рубен Гарсия, 77), Мой Гомес - Будимир (Арнаис, 77)

Скоро будет два месяца, как Диего Алонсо возглавил "Севилью", и за этот отрезок команда победила только любителей в Кубке.

На "Аноэте" "Нервион пропустил дважды за полчаса - сперва Барренечеа гениально закрутил со штрафного, а затем Умару Садику удался нечеловеческой силы удар метров с 30-ти.

"Севилья" начала создавать свои угрозы только во втором тайме и, хоть это парадоксально, могла переворачивать игру за пять минут. Эн-Несири забил после навеса с левого фланга, но вот когда ему отпасовали на ногу, пробил в крестовину.

Других шансов спастись у гостей не было. В концовке "Ла Реал" снова поджал, и Кубо чудом не забил почти с линии вратарского.

Более того, доигрывала "Севилья" вообще вдевятером. Сперва арбитр удалил Рамоса за фирменный грязный подкат, а затем на красную наговорил Хесус Навас.

17 - #Sevilla ????⚪️ have seen at least two of their players sent off in 17 different @LaLigaEn matches in the 21st century, more than any other team in the competition in this period. Toughness. pic.twitter.com/tGyToZIAP0 — OptaJose (@OptaJose) November 26, 2023

В таблице после победы "Ла Реал" временно вышел на 5-е место с 25 очками. У "Нервиона" - 12 баллов, 15-я позиция и большие вопросы к профпригодности тренера.

14-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Севилья" - 2:1

Голы: Дмитрович, 3 (автогол), Садик, 22 - Эн-Несири, 60

"Реал Сосьедад": Ремиро - Траоре (Элустондо, 84), Субельдия, Ле Норман, Муньос - Браис Мендес, Субименди, Мерино (Оярсабаль, 75), Барренечеа (Захарян, 67) - Кубо (Шо, 84), Садик (Турьентес, 75)

"Севилья": Дмитрович - Навас, Баде (Ньянзу, 73), Рамос, Педроса - Сумаре (Оливер, 46), Фернандо (Рафа Мир, 90) - Лукебакьо (Янузай, 73), Ракитич, Окампос (Гаттони, 90) - Эн-Несири

Предупреждения: Мерино, 33, Траоре, 78 - Рамос, 82

Удаление: Рамос, 88, Навас, 88

Очередная скучная победа "Бетиса". Беспроигрышная серия команды достигла 13 матчей во всех турнирах.

Опять героем встречи стал Иско. Самый активный в составе "Бетиса", он прорвался к воротам, пробил в голкипера, после чего мяч в сетку добил Виллиан Жозе.

Были у хозяев и другие моменты. Тот же Иско классно набрасывал на голову Рияду; Луис Энрике остро прошел и пробил с фланга; Гвидо вообще едва не забил с центра поля.

"Лас-Пальмас", в свою очередь, сохранял структуру и играл в целом умно, но ему катастрофично не хватало остроты. Лишь с выходом Сандро Рамиреса на 66-й минуте что-то начало получаться, да и то Мунир с пары метров не попал в створ. Жуткий промах.

В таблице после победы у "Бетиса" стало 24 очка - это 7-е место. У "Лас-Пальмаса" - 18 баллов и 11-я строчка.

14-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Лас-Пальмас" - 1:0

Гол: Виллиан Жозе, 19

"Бетис": Вьейтес - Бельерин, Песселья, Рияд, Миранда - Гвидо Родригес, Карвалью (Гуардадо, 52) - Луис Энрике (Абде, 60), Иско (Фекир, 76), Айосе Перес (Родри, 60) - Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 75)

"Лас-Пальмас": Вальес - Суарес (Араухо, 46), Коко, Мармоль, Серхи Кардона - Перроне (Луаодис, 46) - Парк (Сандро, 66), Муньос (Марк Кардона, 88), Кириан Родригес, Молейро - Мунир (Бенито Рамирес, 80)

Предупреждения: Перроне, 33, Мунир, 53