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Карло Анчелотти: Алонсо подходит на роль тренера Реала. Хаби строит фантастическую карьеру

Испания
Обновлено

Анчелотти считает Алонсо подходящим тренером для Реала

Карло Анчелотти: Алонсо подходит на роль тренера Реала. Хаби строит фантастическую карьеру

gianlucadimarzio

UA-Футбол
Новина українською

Карло Анчелотти считает Хаби Алонсо подходящим тренером для "Реала".

"Я благодарен Хаби, он очень впечатлял как игрок. Он строит фантастическую карьеру тренера, потому что у него для этого идеальные качества.

Мне он очень нравится как тренер, он один из тех, кто мне импонирует больше всего наряду с Тиаго Моттой.

Хаби подходит на роль тренера "Реала", потому что он знает этот клуб, и его здесь очень любят", - сказал тренер "Мадрида", который тренировал Алонсо в "Реале" и "Баварии".

Сейчас Алонсо возглавляет "Байер", который лидирует в Бундеслиге.

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Источник:
marca
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