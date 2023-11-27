Карло Анчелотти: Алонсо подходит на роль тренера Реала. Хаби строит фантастическую карьеру

Карло Анчелотти считает Хаби Алонсо подходящим тренером для "Реала".

"Я благодарен Хаби, он очень впечатлял как игрок. Он строит фантастическую карьеру тренера, потому что у него для этого идеальные качества.

Мне он очень нравится как тренер, он один из тех, кто мне импонирует больше всего наряду с Тиаго Моттой.

Хаби подходит на роль тренера "Реала", потому что он знает этот клуб, и его здесь очень любят", - сказал тренер "Мадрида", который тренировал Алонсо в "Реале" и "Баварии".