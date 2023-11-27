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Жирона - Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

Жирона - Атлетик: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Жирона - Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Матчи с участием "Жироны" – не рядовые, ведь эта команда является одним из лидеров турнирной таблицы. А для нас она и подавно важна, ведь в составе каталонцев играют Цыганков и Довбик. Играют и делают погоду.

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Матч чемпионата Испании "Жирона" - "Атлетик" состоится в понедельник, 27-го ноября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - Футбол 1.

Примера. 14-й тур
27 ноября. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" 22:00 "Атлетик"
Арбитр: Марио Мелеро Лопес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Жирона - Атлетік
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