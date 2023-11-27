Жирона - Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Матчи с участием "Жироны" – не рядовые, ведь эта команда является одним из лидеров турнирной таблицы. А для нас она и подавно важна, ведь в составе каталонцев играют Цыганков и Довбик. Играют и делают погоду.

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Матч чемпионата Испании "Жирона" - "Атлетик" состоится в понедельник, 27-го ноября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - Футбол 1.

Примера. 14-й тур

27 ноября. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" 22:00 "Атлетик"

Арбитр: Марио Мелеро Лопес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1