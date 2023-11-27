Карло Анчелотти заинтересован в подписании Кепы на постоянной основе

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти хочет, чтобы вратарь Кепа Аррисабалага, выступающий за "сливочных" на правах годичной аренды, остался в команде на постоянной основе. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, итальянский специалист сделает все, чтобы убедить в целесообразности трансфера руководство мадридского клуба. Отмечается, что в таком случае Кепа станет вторым голкипером команды после Тибо Куртуа, тогда как Андрей Лунин покинет Мадрид.

В текущем сезоне Кепа провел за "Реал" 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил девять голов. Контракт игрока с "Челси" действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 18 млн. евро.

Напомним, Кепа был куплен на замену травмированному Тибо Куртуа, который из-за повреждения колена выбыл на долгий срок.