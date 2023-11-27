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Карло Анчелотти заинтересован в подписании Кепы на постоянной основе
Наставник Реала хочет, чтобы Аррисабалага остался в клубе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти хочет, чтобы вратарь Кепа Аррисабалага, выступающий за "сливочных" на правах годичной аренды, остался в команде на постоянной основе. Об этом сообщает Relevo.
По информации источника, итальянский специалист сделает все, чтобы убедить в целесообразности трансфера руководство мадридского клуба. Отмечается, что в таком случае Кепа станет вторым голкипером команды после Тибо Куртуа, тогда как Андрей Лунин покинет Мадрид.
В текущем сезоне Кепа провел за "Реал" 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил девять голов. Контракт игрока с "Челси" действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 18 млн. евро.
Напомним, Кепа был куплен на замену травмированному Тибо Куртуа, который из-за повреждения колена выбыл на долгий срок.
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