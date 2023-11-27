Реал Мадрид хочет продлить контракт с Анчелотти до 2026 года

Реал Мадрид планирует продлить контракт с Анчелотти на два сезона. Клуб начал вести переговоры с итальянским тренером, поскольку все довольны выступлением команды в начале этого сезона. Об этом сообщает Relevo.

Ситуация относительно возможного перехода Анчелотти на должность тренера сборной Бразилии остается неопределенной. Прошлым летом президент CBF Эднальдо Родригес обещал, что итальянский тренер возглавит национальную команду на Кубке Америки 2024 года. Но руководство Реала доверяет Карло и направит все свои силы, чтобы продлить контракт.