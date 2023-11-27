  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал Мадрид хочет продлить контракт с Анчелотти до 2026 года
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал Мадрид хочет продлить контракт с Анчелотти до 2026 года

Испания

Клуб начал переговоры с итальянским тренером на два следующих сезона

Реал Мадрид хочет продлить контракт с Анчелотти до 2026 года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Реал Мадрид планирует продлить контракт с Анчелотти на два сезона. Клуб начал вести переговоры с итальянским тренером, поскольку все довольны выступлением команды в начале этого сезона. Об этом сообщает Relevo.

Ситуация относительно возможного перехода Анчелотти на должность тренера сборной Бразилии остается неопределенной. Прошлым летом президент CBF Эднальдо Родригес обещал, что итальянский тренер возглавит национальную команду на Кубке Америки 2024 года. Но руководство Реала доверяет Карло и направит все свои силы, чтобы продлить контракт.

Читайте такжеКадис - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.11.2023
По теме
yellow-arrow
Жирона – Атлетик. АУДИО онлайн трансляция матча 14-го тура чемпионата Испании
yellow-arrow
"У них есть трудности". Довбик рассказал, как его фамилию сначала произносили испанцы
yellow-arrow
Голкипер Барселоны тер Штеген пропустит матч Лиги чемпионов с Порту
Карло Анчелотти
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
relevo
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости