Хетафе заинтересован в продлении контракта с Мейсоном Гринвудом

Мейсон Гринвуд может продолжить играть в Ла Лиге. Хатафе, за который нападающий сейчас выступает на правах аренды, в субботу победил Альмерию со счетом 2:1.

Сообщается, что испанской клуб заинтересован в продлении аренды игрока в МЮ или подписать его в январском трансферном окне.

Гринвуд сыграл в составе испанского клуба в 6-ти матчах и забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Трансферная стоимость игрока составляет 5 млн. евро