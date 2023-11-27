Испания
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Хетафе заинтересован в продлении контракта с Мейсоном Гринвудом
Испанский клуб проявил интерес к продлению соглашения
beIN SPORTS
Мейсон Гринвуд может продолжить играть в Ла Лиге. Хатафе, за который нападающий сейчас выступает на правах аренды, в субботу победил Альмерию со счетом 2:1.
Сообщается, что испанской клуб заинтересован в продлении аренды игрока в МЮ или подписать его в январском трансферном окне.
Гринвуд сыграл в составе испанского клуба в 6-ти матчах и забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Трансферная стоимость игрока составляет 5 млн. евро
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