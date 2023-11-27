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Примера. Жирона - Атлетик 1:1. Цыганков забил, но этого не хватило
Первая осечка каталонцев с 30 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramirez/Quality Sport Images
"Жирона" потеряла очки дома против "Атлетика" - и это ее первая осечка за семь матчей.
Результат в целом справедлив и даже приятен для каталонцев, ведь все могло быть хуже. В первом тайме баски были гораздо острее.
Матч начался с удара Гурусеты в упор выше ворот; дальше тот же фокус из убойной позиции повторил де Маркос; пришлось попрыгать Гассаниге после удара под перекладину от Паредеса.
"Жирона" была небезнадежна, но кроме гола из офсайда и заблокированного удара Стуани у нее сложно вспомнить моменты - все вокруг да около.
Конечно, на это повлияла травма Довбика - Стуани уже 37 лет, и он не навязывал как следует борьбу защите, недостаточно качественно предлагал себя. Между тем, игра каталонцев заточена под кроссы, и ей жизненно важна качественная цель в штрафной.
⚽️???????? GOAL | Girona 1-0 Athletic Club | Tsygankov— Tekkers Foot (@tekkersfoot) November 27, 2023
BEAUTIFUL TEAM GOAL FROM GIRONA! pic.twitter.com/VVnIi9ntw4
Чуть лучше пошло у "Жироны" во втором тайме, когда она еще взвинтила темп и добавила в контроле мяча. Именно на этом отрезке забил Цыганков - Виктор в касание левой замкнул прострел от гиперактивного Савио.
Могла "Жирона" даже второй заталкивать, но не вышло, да и не наиграла она на 2:0. Иньяки Уильямс вскоре это доказал, обыграв, словно пеших, троих каталонцев на 67-й минуте.
К чести каталонцев, при 1:1 они повели себя, как и полагается лидеру - добавили атакеров и пытались играть остро. Другое дело, что соперник был слишком силен на контратаках и, наверное, был ближе к голу, чем "Жирону". Иньяки Уильямс провел очень крутой матч.
В таблице после ничьей команда Довбика с Цыганковым догнала "Реал" - у них по 35 очков. "Атлетик" тоже догнал "Реал", но "Сосьедад" - у них по 25 баллов.
14-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" - "Атлетик" - 1:1
Голы: Цыганков, 55 - Уильямс, 67
"Жирона": Гассанига - Арнау (Коуто, 69), Эрик Гарсия, Блинд, Гутьеррес - Цыганков (Валери, 85), Эррера (Кебе, 85), Алейш Гарсия, Савио - Мартин (Торре, 77) - Стуани (Порту, 69)
"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Паредес, Лекуэ - де Галларета (Эррера, 81), Весга - Уильямс (Аду, 90), Сансет (Унаи Гомес, 90), Нико Уильямс (Беренгер, 81) - Гурусета (Рауль Гарсия, 74)
Предупреждения: Блинд, 59 - Гурусета, 51
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