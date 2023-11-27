  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Жирона - Атлетик 1:1. Цыганков забил, но этого не хватило
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Жирона - Атлетик 1:1. Цыганков забил, но этого не хватило

Испания

Первая осечка каталонцев с 30 сентября

Примера. Жирона - Атлетик 1:1. Цыганков забил, но этого не хватило

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramirez/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" потеряла очки дома против "Атлетика" - и это ее первая осечка за семь матчей.

Результат в целом справедлив и даже приятен для каталонцев, ведь все могло быть хуже. В первом тайме баски были гораздо острее.

Матч начался с удара Гурусеты в упор выше ворот; дальше тот же фокус из убойной позиции повторил де Маркос; пришлось попрыгать Гассаниге после удара под перекладину от Паредеса.

"Жирона" была небезнадежна, но кроме гола из офсайда и заблокированного удара Стуани у нее сложно вспомнить моменты - все вокруг да около.

Конечно, на это повлияла травма Довбика - Стуани уже 37 лет, и он не навязывал как следует борьбу защите, недостаточно качественно предлагал себя. Между тем, игра каталонцев заточена под кроссы, и ей жизненно важна качественная цель в штрафной.

Чуть лучше пошло у "Жироны" во втором тайме, когда она еще взвинтила темп и добавила в контроле мяча. Именно на этом отрезке забил Цыганков - Виктор в касание левой замкнул прострел от гиперактивного Савио.

Могла "Жирона" даже второй заталкивать, но не вышло, да и не наиграла она на 2:0. Иньяки Уильямс вскоре это доказал, обыграв, словно пеших, троих каталонцев на 67-й минуте.

К чести каталонцев, при 1:1 они повели себя, как и полагается лидеру - добавили атакеров и пытались играть остро. Другое дело, что соперник был слишком силен на контратаках и, наверное, был ближе к голу, чем "Жирону". Иньяки Уильямс провел очень крутой матч.

В таблице после ничьей команда Довбика с Цыганковым догнала "Реал" - у них по 35 очков. "Атлетик" тоже догнал "Реал", но "Сосьедад" - у них по 25 баллов.

14-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Атлетик" - 1:1

Голы: Цыганков, 55 - Уильямс, 67

"Жирона": Гассанига - Арнау (Коуто, 69), Эрик Гарсия, Блинд, Гутьеррес - Цыганков (Валери, 85), Эррера (Кебе, 85), Алейш Гарсия, Савио - Мартин (Торре, 77) - Стуани (Порту, 69)

"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Паредес, Лекуэ - де Галларета (Эррера, 81), Весга - Уильямс (Аду, 90), Сансет (Унаи Гомес, 90), Нико Уильямс (Беренгер, 81) - Гурусета (Рауль Гарсия, 74)

Предупреждения: Блинд, 59 - Гурусета, 51

По теме
yellow-arrow
С голом Цыганкова. Жирона - Атлетик 1:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Хетафе заинтересован в продлении контракта с Мейсоном Гринвудом
yellow-arrow
"Лучшие игроки не должны ходить на своих двоих", или почему Беллингем оседлал Лунина? ФОТО
Атлетик (Бильбао) Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
metall5291 (Kharkiv)
28.11.2023 в 00:50
На 5-6 место может претендовать Барселона. В ЛЕ, а еще лучше в ЛК она вполне способна играть.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 7
metall5291 (Kharkiv)
28.11.2023 в 00:50
На 5-6 место может претендовать Барселона. В ЛЕ, а еще лучше в ЛК она вполне способна играть.
Ответить
0
0
avatar
Бapceлиниyс
28.11.2023 в 00:44
Конечно вряд ли Жирона займёт 4 место, но на 5-6-е её должно хватить. В ЛЕ или в ЛК она уже готова играть.
Ответить
0
0
avatar
hrdhrd (Україна)
28.11.2023 в 00:18
Хорошо стартовала Жирона, но почти все сильные соперники еще впереди. А с РМ и Сосьедадом уже потеряли очки. Конечно за топ-4 по итогам сезона поборятся, но не более.
Ответить
1
2
metall5291 (Kharkiv)
28.11.2023 в 00:23
В следующем туре Реал просто обязан оторваться от преследователей. Ему принимать Гранаду. Жироне принимать Валенсию. А барсукам - Атлетико. У соперников очень вероятны потери очков.
Ответить
1
2
avatar
hrdhrd (Україна)
28.11.2023 в 00:48
Да, обязаны
 
0
1
metall5291 (Kharkiv)
28.11.2023 в 00:17
Легко и непринужденно предсказал результативную ничью в этом матче, что в итоге и случилось. Более того, Жирона еще и хорошо отделалась в этом матче. В целом желаю жиронцам успеха в чемпионате и финишировать в лиго-чемпионовской четверке, что будет непросто - скамья короткая и запас прочности невелик. Но, если обойдутся минимальным количеством травм, то могут. Довбику - скорейшего восстановления.
Ответить
1
2
avatar
Бapceлиниyс
28.11.2023 в 00:04
Довбика явно не хватало. Атака Жироны выглядело очень бледно и легковесно. Стуани пора уже валить на пенсию, вааще никакой. Цыганков красавец! Савио тоже молодец. Уверен, с Довбиком Жирона бы выиграла. И где он эту травму получил блъ... Ну, а так ничья по игре, всё справедливо. Все время выигрывать невозможно.
Ответить
1
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости