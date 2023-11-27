Примера. Жирона - Атлетик 1:1. Цыганков забил, но этого не хватило

"Жирона" потеряла очки дома против "Атлетика" - и это ее первая осечка за семь матчей.

Результат в целом справедлив и даже приятен для каталонцев, ведь все могло быть хуже. В первом тайме баски были гораздо острее.

Матч начался с удара Гурусеты в упор выше ворот; дальше тот же фокус из убойной позиции повторил де Маркос; пришлось попрыгать Гассаниге после удара под перекладину от Паредеса.

"Жирона" была небезнадежна, но кроме гола из офсайда и заблокированного удара Стуани у нее сложно вспомнить моменты - все вокруг да около.

Конечно, на это повлияла травма Довбика - Стуани уже 37 лет, и он не навязывал как следует борьбу защите, недостаточно качественно предлагал себя. Между тем, игра каталонцев заточена под кроссы, и ей жизненно важна качественная цель в штрафной.

⚽️???????? GOAL | Girona 1-0 Athletic Club | Tsygankov



BEAUTIFUL TEAM GOAL FROM GIRONA! pic.twitter.com/VVnIi9ntw4 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) November 27, 2023

Чуть лучше пошло у "Жироны" во втором тайме, когда она еще взвинтила темп и добавила в контроле мяча. Именно на этом отрезке забил Цыганков - Виктор в касание левой замкнул прострел от гиперактивного Савио.

Могла "Жирона" даже второй заталкивать, но не вышло, да и не наиграла она на 2:0. Иньяки Уильямс вскоре это доказал, обыграв, словно пеших, троих каталонцев на 67-й минуте.

К чести каталонцев, при 1:1 они повели себя, как и полагается лидеру - добавили атакеров и пытались играть остро. Другое дело, что соперник был слишком силен на контратаках и, наверное, был ближе к голу, чем "Жирону". Иньяки Уильямс провел очень крутой матч.

В таблице после ничьей команда Довбика с Цыганковым догнала "Реал" - у них по 35 очков. "Атлетик" тоже догнал "Реал", но "Сосьедад" - у них по 25 баллов.

14-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Атлетик" - 1:1

Голы: Цыганков, 55 - Уильямс, 67

"Жирона": Гассанига - Арнау (Коуто, 69), Эрик Гарсия, Блинд, Гутьеррес - Цыганков (Валери, 85), Эррера (Кебе, 85), Алейш Гарсия, Савио - Мартин (Торре, 77) - Стуани (Порту, 69)

"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Паредес, Лекуэ - де Галларета (Эррера, 81), Весга - Уильямс (Аду, 90), Сансет (Унаи Гомес, 90), Нико Уильямс (Беренгер, 81) - Гурусета (Рауль Гарсия, 74)

Предупреждения: Блинд, 59 - Гурусета, 51