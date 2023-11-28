Главный тренер Жироны назвал цель команды на текущий сезон

Главный тренер "Жироны" Мичел назвал цель команды на текущий сезон.

"У нас очень хороший состав. Мы готовы бороться за еврокубки. Я очень верю в игроков, в их менталитет и в ежедневную работу. Мы можем провести исторический сезон", - приводит слова Мичела Catalunya Radio.

Напомним, вчера прошел матч 14-го тура чемпионата Испании, в котором "Жирона" принимала "Атлетик". Встреча прошла в Жироне на стадионе "Мунисипаль де Монтильиви" и завершилась со счетом 1:1.

Таким образом, "Жирона" прервала пятиматчевую победную серию в чемпионате Испании и потеряла лидерство в лиге. Сейчас возглавляет турнирную таблицу Примеры "Реал", который набрал 35 очков и теперь опережает "Жирону" по дополнительным показателям.