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Главный тренер Жироны назвал цель команды на текущий сезон
Мичел назвал главную цель команды
Фото: gironafc.cat
Главный тренер "Жироны" Мичел назвал цель команды на текущий сезон.
"У нас очень хороший состав. Мы готовы бороться за еврокубки. Я очень верю в игроков, в их менталитет и в ежедневную работу. Мы можем провести исторический сезон", - приводит слова Мичела Catalunya Radio.
Напомним, вчера прошел матч 14-го тура чемпионата Испании, в котором "Жирона" принимала "Атлетик". Встреча прошла в Жироне на стадионе "Мунисипаль де Монтильиви" и завершилась со счетом 1:1.
Таким образом, "Жирона" прервала пятиматчевую победную серию в чемпионате Испании и потеряла лидерство в лиге. Сейчас возглавляет турнирную таблицу Примеры "Реал", который набрал 35 очков и теперь опережает "Жирону" по дополнительным показателям.
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