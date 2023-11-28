Беллингем повторил результат прошлого сезона по голам, потратив на это на 27 матчей меньше

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем повторил свой показатель забитых голов за весь прошлый сезон.

20-летний английский футболист забил свой 14-й мяч в текущем розыгрыше, поразив ворота "Кадиса" - для достижения этого показателя игроку понадобилось провести всего 15 матчей за "Реал". Отметим, что за весь предыдущий сезон Беллингем забил те же 14 голов, сыграв 42 раза. Тогда полузащитник выступал за дортмундскую "Боруссию".

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Джуд Беллингем перебрался в стан "сливочных" летом этого года из "Боруссии" Дортмунд, по информации интернет-портала Transfermarkt, за 103 млн евро.

На данный момент после 14 сыгранных матчей в испанской Ла Лиге мадридский клуб является лидером чемпионата с 35 очками.