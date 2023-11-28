Хави может быть уволен из Барселоны после матча с Порту в Лиге чемпионов

Главный тренер "Барселоны" Хави может быть уволен после ближайшего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Порту", сообщает AS.

По данным источника, если "Барселона" проиграет или сыграет вничью с "Порту", то это может положить конец его проекту в "Барселоне". Отмечается, что Хави на предстоящий матч с "Порту" выставит максимально боевой состав, чтобы добиться успеха.

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На данный момент "Барселона" занимает первое место в турнирной таблице своей группы Лиги чемпионов, набрав девять очков. Столько же очков и у "Порту".

Напомним, Хави возглавляет "Барселону" с 2021 года. Его контрактное соглашение с каталонским клубом рассчитано до 2025 года.