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Хави может быть уволен из Барселоны после матча с Порту в Лиге чемпионов

Испания

Дела у Хави идут плохо

Хави может быть уволен из Барселоны после матча с Порту в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Главный тренер "Барселоны" Хави может быть уволен после ближайшего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Порту", сообщает AS.

По данным источника, если "Барселона" проиграет или сыграет вничью с "Порту", то это может положить конец его проекту в "Барселоне". Отмечается, что Хави на предстоящий матч с "Порту" выставит максимально боевой состав, чтобы добиться успеха.

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На данный момент "Барселона" занимает первое место в турнирной таблице своей группы Лиги чемпионов, набрав девять очков. Столько же очков и у "Порту".

Напомним, Хави возглавляет "Барселону" с 2021 года. Его контрактное соглашение с каталонским клубом рассчитано до 2025 года.

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Барселона Хави
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Комментарии
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Бapceлиниyс
28.11.2023 в 11:25
Чушь. Никто Хави не уволит, даже, если он Порту проиграет. Барса из группы всё равно выйдет. А вот, если Барса не выиграет ЛЛ, КК и не пройдёт 1/8 ЛЧ, то по окончанию сезона Хави точно уйдут. И следующее "сердце" тоже будет обречено на провал, если теперешний ущербный стиль игры Барсы кардинально не изменится.
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Комментарии 1
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Бapceлиниyс
28.11.2023 в 11:25
Чушь. Никто Хави не уволит, даже, если он Порту проиграет. Барса из группы всё равно выйдет. А вот, если Барса не выиграет ЛЛ, КК и не пройдёт 1/8 ЛЧ, то по окончанию сезона Хави точно уйдут. И следующее "сердце" тоже будет обречено на провал, если теперешний ущербный стиль игры Барсы кардинально не изменится.
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