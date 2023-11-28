Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коке установил уникальный рекорд среди игроков мадридского Атлетико
Коке дебютировал за Атлетико в 2009 году
"Атлетико" победил "Мальорку" (1:0) в 14-м туре Ла Лиги. Полузащитник мадридского клуба Коке вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 63-й минуте.
Эта игра стала для хавбека 600-й за "Атлетико" во всех турнирах. Он стал первым игроком в истории "матрасников", который достиг этой отметки, сообщает Opta Sport.
Второе место по количеству матчей за "Атлетико" занимает Аделардо Родригес (553).
Коке дебютировал за "Атлетико" в 2009 году. Он всю карьеру проводит в одном клубе. За это время он выиграл восемь трофеев: по два раза Ла Лигу, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Еще по одному - Кубок и Суперкубок Испании. За этот период футболист отметился 47 голами и 113 результативными передачами.
В этом сезоне Коке отметился двумя ассистами в 13 матчах за "Атлетико".
Популярное сейчас
- Гол Цыганкова и травма Довбика. Лунин - лидер в Ла Лиге. Скандал Мудрика и Конгресс УАФ. Главные новости за 27 ноября
- С голом Цыганкова. Жирона - Атлетик 1:1. Видео голов и обзор матча
- Примера. Жирона - Атлетик 1:1. Цыганков забил, но этого не хватило
- Довбик: Общались с испанцами о войне в Украине, но через 15 минут им уже неинтересно
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО