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Коке установил уникальный рекорд среди игроков мадридского Атлетико

Испания

Коке дебютировал за Атлетико в 2009 году

Коке установил уникальный рекорд среди игроков мадридского Атлетико

UA-Футбол
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"Атлетико" победил "Мальорку" (1:0) в 14-м туре Ла Лиги. Полузащитник мадридского клуба Коке вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 63-й минуте.

Эта игра стала для хавбека 600-й за "Атлетико" во всех турнирах. Он стал первым игроком в истории "матрасников", который достиг этой отметки, сообщает Opta Sport.

Второе место по количеству матчей за "Атлетико" занимает Аделардо Родригес (553).

Коке дебютировал за "Атлетико" в 2009 году. Он всю карьеру проводит в одном клубе. За это время он выиграл восемь трофеев: по два раза Ла Лигу, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Еще по одному - Кубок и Суперкубок Испании. За этот период футболист отметился 47 голами и 113 результативными передачами.

В этом сезоне Коке отметился двумя ассистами в 13 матчах за "Атлетико".

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Атлетико (Мадрид) Коке
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Источник:
OptaJoe
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