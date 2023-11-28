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Хави потерял доверие игроков Барселоны - Журналист Кике Матеу

Испания

Барселона занимает четвертое место в чемпионате

Хави потерял доверие игроков Барселоны - Журналист Кике Матеу

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави перестал пользоваться доверием футболистов каталонского клуба. Об этом сообщает журналист Кике Матеу в соцсети X.

По информации источника, игроки каталонского клуба перестали понимать то, чего Хави хочет добиться от них на футбольном поле, в связи с чем перестали доверять его тренерской методике. Подчеркивается, что на текущий момент испанский специалист занимает должность главного тренера во многом из-за своего имени и статуса легенды "Барселоны".

Напомним, ранее Хави заявил, что находится в хороших отношениях со спортивным директором сине-гранатовых Деку и президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой.

После 14 туров Ла Лиги "Барселона" набрала 31 очко и занимает четвертое место в чемпионате.

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Барселона Хави
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Источник:
Kike Mateu
Комментарии
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Бapceлиниyс
28.11.2023 в 16:55
Пару-тройку походов в кабак с Лапортой и Деку и всё, ты уже главный тренер Барсы, и не важно, шо раньше ты тренировал верблюдов и игроки тебя не понимают, главное, шо Кабан тебе доверяет и уважает. "А ты меня Хави уважаешь? иик.."
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Комментарии 1
avatar
Бapceлиниyс
28.11.2023 в 16:55
Пару-тройку походов в кабак с Лапортой и Деку и всё, ты уже главный тренер Барсы, и не важно, шо раньше ты тренировал верблюдов и игроки тебя не понимают, главное, шо Кабан тебе доверяет и уважает. "А ты меня Хави уважаешь? иик.."
Ответить
0
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