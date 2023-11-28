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Хави потерял доверие игроков Барселоны - Журналист Кике Матеу
Барселона занимает четвертое место в чемпионате
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави перестал пользоваться доверием футболистов каталонского клуба. Об этом сообщает журналист Кике Матеу в соцсети X.
По информации источника, игроки каталонского клуба перестали понимать то, чего Хави хочет добиться от них на футбольном поле, в связи с чем перестали доверять его тренерской методике. Подчеркивается, что на текущий момент испанский специалист занимает должность главного тренера во многом из-за своего имени и статуса легенды "Барселоны".
Напомним, ранее Хави заявил, что находится в хороших отношениях со спортивным директором сине-гранатовых Деку и президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой.
После 14 туров Ла Лиги "Барселона" набрала 31 очко и занимает четвертое место в чемпионате.
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