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Гави успешно перенёс операцию после разрыва связки колена

Испания

Хавбеку "Барселоны" предстоит длительное восстановление

Гави успешно перенёс операцию после разрыва связки колена

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Гави успешно перенес хирургическое вмешательство, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

19-летний футболист повредил крестообразную связку колена в матче национальной команды против команды Грузии (3:1). Сегодня ему успешно провели операцию на связке и наложили шов на мениск.

По информации AS, восстановление Гави займет от 8 до 9 месяцев.

В текущем сезоне испанец провел 15 поединков за "сине-гранатовых" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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