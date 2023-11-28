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Гави успешно перенёс операцию после разрыва связки колена
Хавбеку "Барселоны" предстоит длительное восстановление
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Гави успешно перенес хирургическое вмешательство, сообщает пресс-служба каталонского клуба.
19-летний футболист повредил крестообразную связку колена в матче национальной команды против команды Грузии (3:1). Сегодня ему успешно провели операцию на связке и наложили шов на мениск.
По информации AS, восстановление Гави займет от 8 до 9 месяцев.
В текущем сезоне испанец провел 15 поединков за "сине-гранатовых" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
First team player Gavi had a successful operation on his torn right knee anterior cruciate ligament plus a meniscus suture today. Supervised by the Club's Medical Services, Doctor Joan Carles Monllau performed the intervention at Hospital de Barcelona. pic.twitter.com/t0C5M7snLD— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 28, 2023
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