  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти: Я не буду говорить о своем будущем
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти: Я не буду говорить о своем будущем

Испания
Обновлено

Тренер Реала отказывается говорить о своем будущем

Анчелотти: Я не буду говорить о своем будущем

Фото: Реал Мадрид

UA-Футбол
Новина українською

Анчелотти продолжает молчать о своем будущем в Реале. Его контракт заканчивается летом 2024 года и дальнейшую судьбу тренера связывают со сборной Бразилии.

Напомним, что летом Родригес заявил, что Анчелотти будет тренировать Селесао на Кубке Америки 2024

Главного тренера Реала спросили о его будущем на пресс-конференции накануне матча ЛЧ. На что он ответил:

"Я не говорю о своем будущем, извините. Хочу ли я остаться? Я не говорю об этом. Я дам вам возможность задать мне другой вопрос"

Читайте такжеАнчелотти об игровом времени Лунина: Иногда мне приходится быть несправедливым
По теме
yellow-arrow
Еще один матч Лунина. Кепа не сыграет с Наполи в ЛЧ
yellow-arrow
Хави потерял доверие игроков Барселоны - Журналист Кике Матеу
yellow-arrow
Гави успешно перенёс операцию после разрыва связки колена
Карло Анчелотти
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости