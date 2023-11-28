Анчелотти: Я не буду говорить о своем будущем

Анчелотти продолжает молчать о своем будущем в Реале. Его контракт заканчивается летом 2024 года и дальнейшую судьбу тренера связывают со сборной Бразилии.

Напомним, что летом Родригес заявил, что Анчелотти будет тренировать Селесао на Кубке Америки 2024

Главного тренера Реала спросили о его будущем на пресс-конференции накануне матча ЛЧ. На что он ответил:

"Я не говорю о своем будущем, извините. Хочу ли я остаться? Я не говорю об этом. Я дам вам возможность задать мне другой вопрос"