Реал Мадрид заинтересован в подписании 18-летнего защитника

Реал готов выделить средства на подписание 18-летнего французского футболиста.

Лени Йоро считают одним из лучших молодых защитников. Ему всего 18 лет, а он уже является постоянным игроком Лиги 1. Его текущий клуб Лиль ожидается, что продаст футболиста за 40-50 млн. евро.

Отметим, что не только Реал хочет подписать Ленф Йоро, но и ПСЖ и несколько клубов Премьер лиги