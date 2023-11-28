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Реал Мадрид заинтересован в подписании 18-летнего защитника

Испания

Испанский клуб интересуется талантливым французским футболистом

Реал Мадрид заинтересован в подписании 18-летнего защитника

MadridXtra

UA-Футбол
Новина українською

Реал готов выделить средства на подписание 18-летнего французского футболиста.

Лени Йоро считают одним из лучших молодых защитников. Ему всего 18 лет, а он уже является постоянным игроком Лиги 1. Его текущий клуб Лиль ожидается, что продаст футболиста за 40-50 млн. евро.

Отметим, что не только Реал хочет подписать Ленф Йоро, но и ПСЖ и несколько клубов Премьер лиги

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Источник:
football espana
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