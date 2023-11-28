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Реал Мадрид заинтересован в подписании 18-летнего защитника
Испанский клуб интересуется талантливым французским футболистом
MadridXtra
Реал готов выделить средства на подписание 18-летнего французского футболиста.
Лени Йоро считают одним из лучших молодых защитников. Ему всего 18 лет, а он уже является постоянным игроком Лиги 1. Его текущий клуб Лиль ожидается, что продаст футболиста за 40-50 млн. евро.
Отметим, что не только Реал хочет подписать Ленф Йоро, но и ПСЖ и несколько клубов Премьер лиги
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