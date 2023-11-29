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Наставник Жироны был признан лучшим тренером месяца в Ла Лиге
Признание для коуча Цыганкова и Довбика
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Жироны" Мичел признан лучшим наставником чемпионата Испании по итогам ноября.
В уходящем месяце команда под его руководством провела три матча: победа над "Осасуной" (4:2) и "Райо Вальекано" (2:1), а также ничья с "Атлетик" Бильбао (1:1)
В голосовании за награду Мичел опередил Гарсию Пимьенту ("Лас-Пальмаса") и Эрнесто Вальверде ("Атлетик" Бильбао).
Сейчас "Жирона" идет на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги и уступает мадридскому "Реалу" по дополнительным показателям.
Напомним, в составе "Жироны" выступают два игрока сборной Украины - Виктор Цыганков и Артем Довбик.
Girona’s Michel wins La Liga Coach of the Month for November. ????????????— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) November 28, 2023
Congratulations???? @Michel8Sanchez pic.twitter.com/OMtPAafzWU
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