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Наставник Жироны был признан лучшим тренером месяца в Ла Лиге

Испания

Признание для коуча Цыганкова и Довбика

Наставник Жироны был признан лучшим тренером месяца в Ла Лиге

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Жироны" Мичел признан лучшим наставником чемпионата Испании по итогам ноября.

В уходящем месяце команда под его руководством провела три матча: победа над "Осасуной" (4:2) и "Райо Вальекано" (2:1), а также ничья с "Атлетик" Бильбао (1:1)

В голосовании за награду Мичел опередил Гарсию Пимьенту ("Лас-Пальмаса") и Эрнесто Вальверде ("Атлетик" Бильбао).

Сейчас "Жирона" идет на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги и уступает мадридскому "Реалу" по дополнительным показателям.

Напомним, в составе "Жироны" выступают два игрока сборной Украины - Виктор Цыганков и Артем Довбик.

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Источник:
La Liga
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