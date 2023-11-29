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Барса впервые после ухода Месси сыграет в плей-офф ЛЧ. Клуб гарантировал себе 70,55 млн евро дохода

Испания

Барселона будет играть в 1/8 Лиги чемпионов

Барса впервые после ухода Месси сыграет в плей-офф ЛЧ. Клуб гарантировал себе 70,55 млн евро дохода

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" впервые после ухода Лионеля Месси попала в плей-офф Лиги чемпионов.

Команда Хави одолела "Порту" (2:1) в 5-м туре группового этапа и гарантировала себе участие в 1/8 финала.

Последний раз "блауграна" выходила в плей-офф в сезоне-2020/21. Тогда в 1/8 финала по сумме двух матчей проиграли "ПСЖ" (1:4, 1:1).

После этого дважды она занимала в группе третье место и отправлялась в Лигу Европы.

Выигранный у "Порту" матч принес "Барсе" 2,8 млн за победу, еще 9,6 млн каталонцы получат за выход в плей-офф.

До этого "Барселона" гарантировала себе 58,15 млн, включая выплаты за исторический рейтинг, игру в групповом этапе и бонусы за три победы.

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Источник:
mundodeportivo
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