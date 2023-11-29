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Карло Анчелотти: Я чувствую себя комфортно в Реале

Испания

Главный тренер поделился своими впечатлениями от работы в мадридском клубе

Карло Анчелотти: Я чувствую себя комфортно в Реале

Фото: realmadrid.com

UA-Футбол
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Реал сегодня сыграет против Наполи в групповом этапе Лиги чемпионов в 22:00 на стадионе "Сантьяго Бернабеу", но будущее итальянского тренера Карла Анчелотти остается актуальной темой для разговоров.

Главный тренер "Ромы" Моуринью сказал, что не оставил бы "Реал Мадрид" на месте Анчелотти. Итальянский тренер согласился с ним.

"Я чувствую себя комфортно в Реале. В будущем произойдет то, что произойдет. Я никуда не спешу мне здесь очень комфортно"

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
Fabrizio Romano
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