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Карло Анчелотти: Я чувствую себя комфортно в Реале
Главный тренер поделился своими впечатлениями от работы в мадридском клубе
Фото: realmadrid.com
Реал сегодня сыграет против Наполи в групповом этапе Лиги чемпионов в 22:00 на стадионе "Сантьяго Бернабеу", но будущее итальянского тренера Карла Анчелотти остается актуальной темой для разговоров.
Главный тренер "Ромы" Моуринью сказал, что не оставил бы "Реал Мадрид" на месте Анчелотти. Итальянский тренер согласился с ним.
"Я чувствую себя комфортно в Реале. В будущем произойдет то, что произойдет. Я никуда не спешу мне здесь очень комфортно"
????⚪️ Ancelotti asked again about Brazil and Real Madrid: “I feel very comfortable in Madrid”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 29, 2023
“In the future then what will happen will happen. I’m not in any hurry, I’m very happy here”, via @DSports. pic.twitter.com/TQkYlO89Vp
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