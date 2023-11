Карло Анчелотти: Я чувствую себя комфортно в Реале

Реал сегодня сыграет против Наполи в групповом этапе Лиги чемпионов в 22:00 на стадионе "Сантьяго Бернабеу", но будущее итальянского тренера Карла Анчелотти остается актуальной темой для разговоров.

Главный тренер "Ромы" Моуринью сказал, что не оставил бы "Реал Мадрид" на месте Анчелотти. Итальянский тренер согласился с ним.

????⚪️ Ancelotti asked again about Brazil and Real Madrid: “I feel very comfortable in Madrid”.



“In the future then what will happen will happen. I’m not in any hurry, I’m very happy here”, via @DSports. pic.twitter.com/TQkYlO89Vp