Барселона хочет продлить контракт со своим защитником

Ранее Sky Sport сообщало, что тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель хотел бы подписать Рональда Араухо.

"Бавария" заинтересована в услугах уругвайского футболиста. Сообщается, что уже состоялись переговоры, но "Барселона" отказывается от трансфера и хочет продлить контракт с Рональдом.

Напомним, что действующее соглашение действительно до середины 2026-го года. За "Барселону" в текущем сезоне футболист сыграл 12 матчей и забил 1 гол.

???????????? Understand Barça are set to offer new deal to Ronald Araújo — it’s one of the priorities.



Bayern interest is genuine as reported by @Plettigoal — Tuchel loves Araújo… but told Barça have no intention to enter in talks.



New deal will be offered soon. He’s untouchable. pic.twitter.com/29Y9WqxR9u