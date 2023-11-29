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Барселона хочет продлить контракт со своим защитником

Испания
Обновлено

Клуб отказывается от любых предложений

Барселона хочет продлить контракт со своим защитником

Fabrizio Romano

UA-Футбол
Новина українською

Ранее Sky Sport сообщало, что тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель хотел бы подписать Рональда Араухо.

"Бавария" заинтересована в услугах уругвайского футболиста. Сообщается, что уже состоялись переговоры, но "Барселона" отказывается от трансфера и хочет продлить контракт с Рональдом.

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Напомним, что действующее соглашение действительно до середины 2026-го года. За "Барселону" в текущем сезоне футболист сыграл 12 матчей и забил 1 гол.

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Барселона Рональд Араухо
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Источник:
Fabrizio Romano
Комментарии
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Бapceлиниyс
29.11.2023 в 20:43
Ха! Араухо это же наш бриллиант. И он не продаётся.
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Комментарии 1
avatar
Бapceлиниyс
29.11.2023 в 20:43
Ха! Араухо это же наш бриллиант. И он не продаётся.
Ответить
0
0

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