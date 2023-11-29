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Барселона хочет продлить контракт со своим защитником
Клуб отказывается от любых предложений
Fabrizio Romano
Ранее Sky Sport сообщало, что тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель хотел бы подписать Рональда Араухо.
"Бавария" заинтересована в услугах уругвайского футболиста. Сообщается, что уже состоялись переговоры, но "Барселона" отказывается от трансфера и хочет продлить контракт с Рональдом.
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Напомним, что действующее соглашение действительно до середины 2026-го года. За "Барселону" в текущем сезоне футболист сыграл 12 матчей и забил 1 гол.
???????????? Understand Barça are set to offer new deal to Ronald Araújo — it’s one of the priorities.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 29, 2023
Bayern interest is genuine as reported by @Plettigoal — Tuchel loves Araújo… but told Barça have no intention to enter in talks.
New deal will be offered soon. He’s untouchable. pic.twitter.com/29Y9WqxR9u
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