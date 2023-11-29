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Барселона останется без ключевого игрока в матче против Атлетико

Испания

Тер Штеген не будет готов к матчу в Ла Лиге

Барселона останется без ключевого игрока в матче против Атлетико

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вчера "Барселона" победила "Порту" со счетом 2:1 и обеспечила себе место в плей-офф Лиги Чемпионов. Они это сделали без голкипера Тера Штегена.

Отметим, Вратарь не тренировался в течение последних нескольких недель из-за того, что лечил травму спины.

Тер Штеген почти поправился, но не возобновил свои тренировки. Sport сообщает, что он, вероятно, не сыграет против "Атлетико Мадрид". Игрок, возможно, вернется к нагрузкам уже в четверг, но вряд ли будет готов к воскресному матчу.

Напомним, что матч "Барселона"-"Атлетико Мадрид" начнется 3 декабря в 22:00

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Источник:
football-espana
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