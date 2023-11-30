The Athletic: Когда летом Реал вел переговоры с Кепой, Анчелотти обещал испанцу место в основе

В "Реале" считают, что Андрей Лунин лишь выиграл от травмы Тибо Куртуа, хоть и временно. Но этого для сохранения места в стартовом составе ему будет недостаточно, к чему Лунин и его окружение уже привыкли, сообщает The Athletic.

В клубе всегда отмечали трудолюбие и профессионализм Андрея, даже после неудачных матчей. Футболист регулярно тренируется по выходным.

Но штаб Карло Анчелотти в своих отчетах к руководству клуба уже давно отмечает недостатки Лунина как второго варианта для "Реала". Особенно после клубного чемпионата мира в феврале, когда украинец заменил травмированного Куртуа.

Тогда же Лунин признался ближайшему окружению, что ему нужно прогрессировать, и считает, что в "Реале" еще не достиг своего лучшего уровня. Поэтому он продолжил работу над собой.

Летом Андрей не хотел покидать клуб, несмотря на контракт до лета 2024 года. Каждый раз, когда появлялась возможность трансфера, отец Лунина, который также является его агентом, очень требовательно относился к уровню, на котором должен играть его сын. По этой причине было мало вариантов для продолжения карьеры.

Когда "Реал" вел переговоры с Кепой, Анчелотти обещал испанцу место в основе - Лунин узнал об этом через СМИ.

Уходом Лунина будет недоволен глава скаутской службы Хуни Калафат, который полностью поддерживает его. В отличие от руководства, предпочитающего переговоры с "Челси" по приобретению Кепы.