Джуд Беллингем поделился эмоциями после победного матча

Вчера "Реал Мадрид" победил "Наполи" в 5-м туре Лиги Чемпионов. Матч завершился со счетом 4:2.

Полузащитник Джуд Беллингем забил один с голов. Позже футболист поделился своими впечатлениями об игре.

"- Кажется, будто ты был рожден, чтобы играть за "Реал Мадрид".

- Да, я тоже так думаю. Я люблю ответственность, давление - мне это нравится. Мои товарищи по команде мне очень помогают"