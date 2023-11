Джуд Беллингем поделился эмоциями после победного матча

Вчера "Реал Мадрид" победил "Наполи" в 5-м туре Лиги Чемпионов. Матч завершился со счетом 4:2.

Полузащитник Джуд Беллингем забил один с голов. Позже футболист поделился своими впечатлениями об игре.

"It looks like you were born to play for Real Madrid…", Prime Video asking.



Jude Bellingham: "Yes, I think so too. I love the responsability, the pressure — I enjoy that. My teammates help me a lot also".