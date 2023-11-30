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Джуд Беллингем поделился эмоциями после победного матча
Футболист поделился впечатлениями от игры
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateo Villalba/Quality Sport Images
Вчера "Реал Мадрид" победил "Наполи" в 5-м туре Лиги Чемпионов. Матч завершился со счетом 4:2.
Полузащитник Джуд Беллингем забил один с голов. Позже футболист поделился своими впечатлениями об игре.
"- Кажется, будто ты был рожден, чтобы играть за "Реал Мадрид".
- Да, я тоже так думаю. Я люблю ответственность, давление - мне это нравится. Мои товарищи по команде мне очень помогают"
???? “It looks like you were born to play for Real Madrid…”, Prime Video asking.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 30, 2023
???????????????????????????? Jude Bellingham: “Yes, I think so too. I love the responsability, the pressure — I enjoy that. My teammates help me a lot also”. pic.twitter.com/ma7ZcFSbcj
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