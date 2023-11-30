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Реал раздумывает над выкупом контракта Кепы и готов заплатить до 25 млн евро

Испания

Испанец нужен сливочным даже после возвращения Куртуа

Реал раздумывает над выкупом контракта Кепы и готов заплатить до 25 млн евро

Твіттер Кепа Арісабалага

Новина українською

Мадридский "Реал" раздумывает над выкупом контракта кипера "Челси" Кепы Аррисабалаги, который сейчас играет за "сливочных" на правах аренду.

Дело в том, что даже после восстановления от травмы Тибо Куртуа, "сливочным" все равно могут понадобиться услуги испанца, так как неизвестно, в какой форме будет Тибо после столь тяжелой травмы и длительного простоя.

Также непонятна и судьба украинца Андрея Лунина, контракт которого истекает летом 2024-го года, и пока что неясно, останется ли он в клубе.

Поэтому, по данным Fichajes, мадридцы клуб готов заплатить за испанского вратаря не более 25 млн. евро.

Текущий контракт Ариссабалаги с лондонцами действует до лета 2025-го. Он перешел в "Челси" из "Атлетика" в августе 2018 года за 80 миллионов евро.

Сейчас Кепа играет за королевский клуб на правах аренды из "Челси". В этом сезоне на счету вратаря 13 матчей, в которых он пропустил 10 голов. В 6 встречах испанец отстоял "на ноль".

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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Источник:
Fichajes
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
30.11.2023 в 18:24
Гроші, розуму немає..
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1
0
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
30.11.2023 в 18:24
Гроші, розуму немає..
Ответить
1
0

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