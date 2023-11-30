Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал раздумывает над выкупом контракта Кепы
Испанец нужен сливочным даже после возвращения Куртуа
Твіттер Кепа Арісабалага
Дело в том, что даже после восстановления от травмы Тибо Куртуа, "сливочным" все равно могут понадобиться услуги испанца, так как неизвестно, в какой форме будет Тибо после столь тяжелой травмы и длительного простоя.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также непонятна и судьба украинца Андрея Лунина, контракт которого истекает летом 2024-го года, и пока что неясно, останется ли он в клубе.
Поэтому, по данным Fichajes, мадридский клуб готов заплатить за испанского вратаря около 25 млн. евро.
Текущий контракт Ариссабалаги с лондонцами действует до лета 2025-го. Он перешел в "Челси" из "Атлетика" в августе 2018 года за 80 миллионов евро.
Сейчас Кепа играет за королевский клуб на правах аренды из "Челси". В этом сезоне на счету вратаря 13 матчей, в которых он пропустил 10 голов. В 6 встречах испанец отстоял "на ноль".
Популярное сейчас
- В РФ произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали: это операция СБУ, - СМИ
- Береза: Многие сомневались и смеялись над нами, а я говорил, что через несколько лет Днепр-1 будет играть в Лиге чемпионов
- Стало известно, какие оценки получил Зинченко за матч с Лансом
- Барса впервые после ухода Месси сыграет в плей-офф ЛЧ. Клуб гарантировал себе 70,55 млн евро дохода
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО
Комментарии 2