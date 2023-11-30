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Реал раздумывает над выкупом контракта Кепы

Испания
Обновлено

Испанец нужен сливочным даже после возвращения Куртуа

Реал раздумывает над выкупом контракта Кепы

Твіттер Кепа Арісабалага

Новина українською

Мадридский "Реал" раздумывает над выкупом контракта кипера "Челси" Кепы Аррисабалаги, который сейчас играет за "сливочных" на правах аренды.

Дело в том, что даже после восстановления от травмы Тибо Куртуа, "сливочным" все равно могут понадобиться услуги испанца, так как неизвестно, в какой форме будет Тибо после столь тяжелой травмы и длительного простоя.

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Также непонятна и судьба украинца Андрея Лунина, контракт которого истекает летом 2024-го года, и пока что неясно, останется ли он в клубе.

Поэтому, по данным Fichajes, мадридский клуб готов заплатить за испанского вратаря около 25 млн. евро.

Текущий контракт Ариссабалаги с лондонцами действует до лета 2025-го. Он перешел в "Челси" из "Атлетика" в августе 2018 года за 80 миллионов евро.

Сейчас Кепа играет за королевский клуб на правах аренды из "Челси". В этом сезоне на счету вратаря 13 матчей, в которых он пропустил 10 голов. В 6 встречах испанец отстоял "на ноль".

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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Источник:
Fichajes
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
30.11.2023 в 19:03
Гроші є, розуму немає..
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Комментарии 2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
30.11.2023 в 19:03
Гроші є, розуму немає..
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
30.11.2023 в 18:24
Гроші, розуму немає..
Ответить
2
0

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