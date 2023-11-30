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Тренер Реала практически объявил, кто станет следующей звездой клуба
Карло Анчелотти высказался о молодом футболисте
Фото: realmadrid.com
Нико Пас никогда не забудет момент, когда он вышел на замену в матче ЛЧ против "Наполи" и забил гол на 84' минуте
19-летний футболист есть перспективным игроком мадридского "Реала". Карло Анчелотти ответил на вопросы журналистов, по отношению к нему.
"Нико Пас помог команде. Для него это была особенная ночь"
"Поверьте мне, это игрок для будущего "Реала". У него есть все качества, необходимые для того, чтобы играть здесь много лет"
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