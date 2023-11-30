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Тренер Реала практически объявил, кто станет следующей звездой клуба

Испания

Карло Анчелотти высказался о молодом футболисте

Тренер Реала практически объявил, кто станет следующей звездой клуба

Фото: realmadrid.com

UA-Футбол
Новина українською

Нико Пас никогда не забудет момент, когда он вышел на замену в матче ЛЧ против "Наполи" и забил гол на 84' минуте

19-летний футболист есть перспективным игроком мадридского "Реала". Карло Анчелотти ответил на вопросы журналистов, по отношению к нему.

"Нико Пас помог команде. Для него это была особенная ночь"

"Поверьте мне, это игрок для будущего "Реала". У него есть все качества, необходимые для того, чтобы играть здесь много лет"

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Источник:
Fabrizio Romano
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