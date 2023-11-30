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Фрэнки де Йонг: Мы будем готовиться к ним, как к любой другой команде

Испания

Игрок Барселоны прокомментировал игру против Атлетико

Фрэнки де Йонг: Мы будем готовиться к ним, как к любой другой команде

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
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"Барселона" во вторник одержала победу над "Порту" и обеспечила себе выход в плей-офф впервые за три года. Но давление на команду со стороны болельщиков все равно остается, они сыграют 3 декабря против "Атлетико"

Френки де Йонг, который пропустил два месяца из-за травмы, прокомментировал ближайший матч команды

"Атлетико - великолепная команда с высоким качеством, у них сильная команда с качественными игроками. Это всегда тяжелый матч против них, очень напряженный, они действительно сложный соперник"

"Но, честно говоря, мы будем готовиться к ним, как к любой другой команде, и мы будем играть, чтобы побеждать. Мое лучшее воспоминание, наверное, о прошлом сезоне. Это было здорово, потому что мы победили их дома"

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Источник:
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