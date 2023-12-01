  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барса хочет выкупить Канселу за 30 млн евро, Сити рассчитывает получить больше
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барса хочет выкупить Канселу за 30 млн евро, Сити рассчитывает получить больше

Испания

Барселона надеется оставить порутгальца

Барса хочет выкупить Канселу за 30 млн евро, Сити рассчитывает получить больше

Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

По данным Diario Sport, Барселона хотела бы оставить Канселу, принадлежащего "Манчестер Сити", еще на год, а затем приобрести его летом 2025-го.

Проблема заключается в том, что стороны по-разному оценивают возможный трансфер. "Барселона" надеется заплатить 30 млн евро, а "горожане" считают, что защитник стоит 50 млн евро, причем по окончании сезона эта сумма может возрасти, если Канселу продолжит успешно играть в Ла Лиге.

"Манчестер Сити" знает, что летом на футболиста будет спрос. "Арсенал" несколько месяцев назад уже пытался купить Канселу, было и крупное предложение из Саудовской Аравии.

При этом сам Жоау отдает предпочтение "Барселоне".

По теме
yellow-arrow
Гризманн: Жоау Феликс порой хорошо работал, но нужна стабильность, а он уставал
yellow-arrow
Довбик лучше Холанда - украинец возглавил статистический рейтинг топ-5 лиг Европы
yellow-arrow
Фрэнки де Йонг: Мы будем готовиться к ним, как к любой другой команде
Барселона Жоау Канселу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости