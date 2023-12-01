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Барса хочет выкупить Канселу за 30 млн евро, Сити рассчитывает получить больше
Барселона надеется оставить порутгальца
Getty Images
По данным Diario Sport, Барселона хотела бы оставить Канселу, принадлежащего "Манчестер Сити", еще на год, а затем приобрести его летом 2025-го.
Проблема заключается в том, что стороны по-разному оценивают возможный трансфер. "Барселона" надеется заплатить 30 млн евро, а "горожане" считают, что защитник стоит 50 млн евро, причем по окончании сезона эта сумма может возрасти, если Канселу продолжит успешно играть в Ла Лиге.
"Манчестер Сити" знает, что летом на футболиста будет спрос. "Арсенал" несколько месяцев назад уже пытался купить Канселу, было и крупное предложение из Саудовской Аравии.
При этом сам Жоау отдает предпочтение "Барселоне".
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