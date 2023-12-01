Барса хочет выкупить Канселу за 30 млн евро, Сити рассчитывает получить больше

По данным Diario Sport, Барселона хотела бы оставить Канселу, принадлежащего "Манчестер Сити", еще на год, а затем приобрести его летом 2025-го.

Проблема заключается в том, что стороны по-разному оценивают возможный трансфер. "Барселона" надеется заплатить 30 млн евро, а "горожане" считают, что защитник стоит 50 млн евро, причем по окончании сезона эта сумма может возрасти, если Канселу продолжит успешно играть в Ла Лиге.

"Манчестер Сити" знает, что летом на футболиста будет спрос. "Арсенал" несколько месяцев назад уже пытался купить Канселу, было и крупное предложение из Саудовской Аравии.

При этом сам Жоау отдает предпочтение "Барселоне".