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Гути: Беллингем - самый совершенный полузащитник современности. У него есть все, чтобы ознаменовать собой эпоху
Гути восхищается Джудом
Фото: пресслужби ФК "Реал" Мадрид
Гути назвал Джуда Беллингема самым совершенным полузащитником современности.
"Он самый совершенный полузащитник в современном футболе.
У него есть все качества, чтобы играть прямо сейчас в современном футболе: он мощный, с хорошей физической подготовкой, хорошо взаимодействует с партнерами, подключается вторым темпом и, кроме того, сейчас много забивает.
Его игра, харизма и то, как он завоевал "Бернабеу", делают его настоящим лидером в раздевалке.
Короче говоря, он стал отличным приобретением для Флорентино Переса. Игрок с самого начала знал, что хочет перейти в "Реал", это было его единственной целью.
Это также сделало его еще более популярным среди фанатов. Это прекрасное чувство, когда игрок говорит и показывает, что его мечта - играть здесь, за этот клуб.
У него есть все, чтобы ознаменовать собой эпоху", - сказал бывший полузащитник "Мадрида".
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