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Гути: Беллингем - самый совершенный полузащитник современности. У него есть все, чтобы ознаменовать собой эпоху

Испания

Гути восхищается Джудом

Гути: Беллингем - самый совершенный полузащитник современности. У него есть все, чтобы ознаменовать собой эпоху

Фото: пресслужби ФК "Реал" Мадрид

UA-Футбол
Новина українською

Гути назвал Джуда Беллингема самым совершенным полузащитником современности.

"Он самый совершенный полузащитник в современном футболе.

У него есть все качества, чтобы играть прямо сейчас в современном футболе: он мощный, с хорошей физической подготовкой, хорошо взаимодействует с партнерами, подключается вторым темпом и, кроме того, сейчас много забивает.

Его игра, харизма и то, как он завоевал "Бернабеу", делают его настоящим лидером в раздевалке.

Короче говоря, он стал отличным приобретением для Флорентино Переса. Игрок с самого начала знал, что хочет перейти в "Реал", это было его единственной целью.

Это также сделало его еще более популярным среди фанатов. Это прекрасное чувство, когда игрок говорит и показывает, что его мечта - играть здесь, за этот клуб.

У него есть все, чтобы ознаменовать собой эпоху", - сказал бывший полузащитник "Мадрида".

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