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Жирона - Валенсия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Жирона" - "Валенсия": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.12.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол

Жирона - Валенсия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

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"Жирона" после осечки с "Атлетиком" (1:1) примет "Валенсию" и этот матч может иметь значительное влияние на дальнейшие перспективы команды Мичела. Сумела ли она оправиться после неудачи?

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Одно ясно - легко не будет. У "Жироны" не до конца готов играть Артем Довбик, а замены украинцу по сути нет. Он единственный способен не просто забивать, но и ассистировать спиной к воротам, и выигрывать борьбу.

Касательно "Валенсии", то это середняк с Романом Яремчуком в глубоком запасе и наметившимися в ноябре игровыми проблемами. 1:5 с "Реалом" и 0:0 с "Сельтой" были, если честно, убоги. При этом обороняться числом команда все еще умеет.

Продолжит ли "Жирона" свою сказку против вязкого, зацикленного на обороне соперника - узнаем в субботу, 2 декабря, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 15:00 по Киеву.

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