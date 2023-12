Примера. Лас-Пальмас - Хетафе 2:0. Кто хотел, тот и победил

"Лас-Пальмас" победил "Хетафе", который вообще не атаковал и, кажется, надеялся сугубо на 0:0. Странное решение.

Гринвуд и Майораль имели по моменту в каждом из таймов, но это все от синих сегодня. В остальном они только фолили.

Хозяева параллельно не просто 75% времени владели мячом, но и трижды (!) забивали из офсайдов, и не менее 4-5 раз пробивали почти в упор. Давид Сория - вот кто герой матча; он тащил даже очень сложные удары Кардоны и Сандро.

Другое дело, что в одиночку вратарю такие матчи вытащить непросто, и на 43-й минуте Хулиан Араухо таки замкнул навес с фланга.

❗| LOAN WATCH: Julian Araújo opens the scoring for Las Palmas against Getafe. #fcbloan ???? pic.twitter.com/OXhks9zPvD