Примера. Лас-Пальмас - Хетафе 2:0. Кто хотел, тот и победил

"Лас-Пальмас" победил "Хетафе", который вообще не атаковал и, кажется, надеялся сугубо на 0:0. Странное решение.

Гринвуд и Майораль имели по моменту в каждом из таймов, но это все от синих сегодня. В остальном они только фолили.

Хозяева параллельно не просто 75% времени владели мячом, но и трижды (!) забивали из офсайдов, и не менее 4-5 раз пробивали почти в упор. Давид Сория - вот кто герой матча; он тащил даже очень сложные удары Кардоны и Сандро.

Другое дело, что в одиночку вратарю такие матчи вытащить непросто, и на 43-й минуте Хулиан Араухо таки замкнул навес с фланга.

❗| LOAN WATCH: Julian Araújo opens the scoring for Las Palmas against Getafe. #fcbloan ???? pic.twitter.com/OXhks9zPvD — BarçaTimes (@BarcaTimes) December 1, 2023

Ну, а в добавленное время Муньос и Парк еще и подарили легкий гол ветерану трясины Кристиану Эррере.

В таблице победа подняла "Лас-Пальмас" на 8-е место с 21 очком. У "Хетафе" - 19 баллов и 9-я строчка.

15-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" - "Хетафе" - 2:0

Голы: Араухо, 43, Эррера, 90+1

"Лас-Пальмас": Вальес - Араухо, Коко, Мармоль, Серхи Кардона - Мунир (Перроне, 63), Муньос, Кириан Родригес (Синкгравен, 90+3), Луаодис (Парк, 63), Молейро (Бенито Рамирес, 90+3) - Сандро (Эррера, 85)

"Хетафе": Сория - Суарес (Иглесиас, 79), Альварес, Альдерете, Рико (Анхильери, 89) - Гринвуд, Даконам (Латаса, 46), Милья, Оскар (Дуарте, 53) - Максимович - Майораль (Лосано, 80)

Предупреждения: Оскар, 11, Суарес, 55, Рико, 69, Милья, 70, Анхильери, 90+1

Удаление: Альдерете, 48