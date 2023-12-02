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Альфонсо Дэвис все ближе к переходу в испанский клуб

Испания

Мадридский Реал продвинулся в переговорах о защитнике Баварии

Альфонсо Дэвис все ближе к переходу в испанский клуб

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

По данным источника, Альфонсо Дэвис намерен покинуть "Баварию" в 2024 году.

"Реал Мадрид" установил контакт с окружением Дэвиса и это повлияло на его рассуждения относительно будущего в "Баварии" Канадский защитник игнорирует продления контракта с немецким клубом и он еще более заинтересован перейти в "Реал".

Напомним, Альфонсо Дэвис выступает за "Баварии" с 2019 года, контракт рассчитан до июля 2025.

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Альфонсо Дэвис
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Источник:
Relevo
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