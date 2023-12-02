Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лунин снова в основе? Реал Мадрид - Гранада: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал Мадрид - Гранада: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Сегодня состоится матч в рамках 15 тура чемпионата Испании. "Реал Мадрид" - "Гранада" в 19:30. Статистика последних пяти личных встреч в пользу "Реала" (5 побед). В турнирной таблице "Реал Мадрид" занимает первое место, а "Гранада" - предпоследнее.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Чемпионат Испании "Реал Мадрид" - "Гранада"
2 декабря, 19:30
Прямая трансляция: MEGOGO
Прямая трансляция Реал Мадрид - ГранадаСмотреть трансляцию
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Бразильский хавбек не хочет возвращаться в Шахтер
- Ликвидировано 1070 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага
- Состояние Довбика, осечка Полесья и зрители на трибунах УПЛ? Главные новости за 1 декабря
- Сабо: Анчелотти не имел права говорить такое публично. Он психологически убил Лунина
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка одного из героев Барселоны в матче с Порту. ФОТО
- Андрей Лунин в Мадриде встретился с популярным украинским певцом. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн