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Украинское дерби. Жирона - Валенсия: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
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Жирона - Валенсия: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Украинское дерби. Жирона - Валенсия: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня состоится матч в рамках 15 тура чемпионата Испании. "Жирона" - "Валенсия" в 15:00. Статистика последних пяти личных встреч в пользу "Валенсии", три победы, у "Жироны" две. Напомним, в этих двух командах играют украинцы. Роман Яремчук - "Валенсия", Довбик и Цыганков в "Жироне". Ситуация в турнирной таблице более положительная для команды Довбика и Цыганкова, ведь на текущий момент они занимают второе место, а "Валенсия" девятое.

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Чемпионат Испании. "Жирона" - "Валенсия"

2 декабря, 15:00

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