Украинское дерби на полях Испании. Жирона – Валенсия. АУДИО онлайн трансляция матча 15-го тура Примеры

UA-Футбол организует комментарий поединка 15-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Валенсией". Каталонцы идут на 2-й строчке в турнирной таблице, а "Лос Чес" занимают 10-е место.

Виктор Цыганков, Артем Довбик, Роман Яремчук – украинскому болельщику есть на кого посмотреть на этом матче. Восстановился ли Довбик от травмы? Прорвет ли Яремчука? Отдаст ли Цыганков ассист? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 2 декабря – в 14:55 по киевскому времени.

Комментатор: Юрий Дрога

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский