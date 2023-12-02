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Известные причины, почему Барселона прекратить сотрудничество с Nike

Испания
Обновлено

Проблемы со спонсорским контрактом?

Известные причины, почему Барселона прекратить сотрудничество с Nike

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Как сообщает Sport.es, руководство каталонского клуба готово разорвать отношения с Nike из-за недовольства в доходе.

По информации источника, "Барселона" благодаря Nike пополняет свой бюджет на 155 млн евро за сезон, однако руководство считает, что эта сумма ниже рыночной.

Напомним, Nike сотрудничал с "Барселоной" с 1998 года.

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Источник:
Sport.es
Комментарии
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Бapceлиниyс
02.12.2023 в 13:17
Буду только рад, если Барса откажется от Найк. Дизайн и расцветки её формы просто ужасные. Европейские бренды более адекватные в этом плане.
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0
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Комментарии 3
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Бapceлиниyс
02.12.2023 в 13:17
Буду только рад, если Барса откажется от Найк. Дизайн и расцветки её формы просто ужасные. Европейские бренды более адекватные в этом плане.
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0
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.12.2023 в 13:09
я могу Nike и за лям в год рекламировать
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0
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Бapceлиниyс
02.12.2023 в 13:21
хороший мальчик а главное скромный такой ))
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