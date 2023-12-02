Известные причины, почему Барселона прекратить сотрудничество с Nike

Как сообщает Sport.es, руководство каталонского клуба готово разорвать отношения с Nike из-за недовольства в доходе.

По информации источника, "Барселона" благодаря Nike пополняет свой бюджет на 155 млн евро за сезон, однако руководство считает, что эта сумма ниже рыночной.

Напомним, Nike сотрудничал с "Барселоной" с 1998 года.