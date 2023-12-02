Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известные причины, почему Барселона прекратить сотрудничество с Nike
Проблемы со спонсорским контрактом?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает Sport.es, руководство каталонского клуба готово разорвать отношения с Nike из-за недовольства в доходе.
По информации источника, "Барселона" благодаря Nike пополняет свой бюджет на 155 млн евро за сезон, однако руководство считает, что эта сумма ниже рыночной.
Напомним, Nike сотрудничал с "Барселоной" с 1998 года.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Sport.es
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Бapceлиниyс
02.12.2023 в 13:17
Ответить
0
1
Популярное сейчас
- Сегодня Украина узнает возможных соперников в группе Евро-2024
- Состояние Довбика, осечка Полесья и зрители на трибунах УПЛ? Главные новости за 1 декабря
- Колос - Оболонь: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
- Барса впервые после ухода Месси сыграет в плей-офф ЛЧ. Клуб гарантировал себе 70,55 млн евро дохода
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка одного из героев Барселоны в матче с Порту. ФОТО
- Андрей Лунин в Мадриде встретился с популярным украинским певцом. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 3