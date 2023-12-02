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Барселона - Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Барселона" - "Атлетико": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.12.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Чемпион Испании "Барселона" примет "Атлетико", и этот матч имеет огромное значение для амбиций и перспектив каталонцев в текущей Ла Лиге.
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"Барса" отстает от "Реала" и "Жироны" на 4 очка, а с "Атлетико" идет вровень, хотя тот сыграл на матч меньше. Еще одна осечка откинет команду Хави на твердое 4-е место.
У каталонцев начал проглядываться фирменный футбол посреди недели с "Порту", и это обнадеживает фанатов. Но они также и осторожны, ведь "Атлетико" играет гораздо стабильнее, и 4 последних матча выиграл с общим счетом 13:2.
Сможет ли "Барса" в непростом положении хотя бы не проиграть - узнаем в воскресенье, 3 декабря, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало встречи - в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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