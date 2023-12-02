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Примера. Реал Мадрид - Гранада 2:0. Гости на поле не вышли

Испания

Три очка в пешем темпе

Примера. Реал Мадрид - Гранада 2:0. Гости на поле не вышли

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" вернулся на первое место в Ла Лиге, без видимых усилий обыграв одну из худших команд чемпионата.

Это же скандал: "Гранада" не просто не забила, но завершила матч вообще без ударов в сторону ворот Андрея Лунина. Новый тренер Александер Медина ставит оборонительный футбол, это уже ясно. Но зачем играть на вынос при 0:2?!

Что касается "Реала", то он начал матч вяло, в пешем темпе. Было видно, что команда устала на неделе с "Наполи" и не напрягается.

Возможно, с таким настроем Мадрид даже имел бы проблемы с более сильным соперником, но "Гранада" есть "Гранада", и первая же разрезная (и гениальная!) передача Тони Крооса завершилась голом Браима Диаса.

Перед перерывом уже сам Браим шикарно пяткой вывел на ворота Беллингема, но тот сегодня почему-то нервничал и не забил.

Во втором тайме ничего не изменилось - та же картина. Мадрид вяло наседал; "Гранада" безбожно лупила мяч куда подальше.

На 57-й минуте "Реал" быстренько забил второй усилиями Родриго, который подкараулил мяч после сэйва Феррейры, и на том матч де-факто завершился.

Ну да, был еще шанс у Вальверде; мог забить Беллингем, но глобально это уже было мусорное время. Никто никуда не спешил и ничего не хотел. "Реал" победил, набрал 38 очков и возглавил таблицу - это все, что было ему важно. Касательно "Гранады, то она 19-я с 7 очками, и теперь мы понимаем, почему эта команда не побеждает в элите с августа. Сложно победить, если не бьешь по воротам.

15-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Гранада" - 2:0

Голы: Браим Диас, 26, Родриго, 57

"Реал Мадрид": Лунин - Карвахаль (Васкес, 46), Рюдигер, Алаба, Менди - Вальверде, Кроос, Беллингем - Браим Диас (Пас, 88) - Хоселу (Себальос, 70), Родриго (Гонсало Гарсия, 85)

"Гранада": Рауль Фернандес (Андре Феррейра, 11) - Рикард Санчес, Микель, Торренте, Нева - Манафа (Петрович, 64), Серхио Руис, Гумбау, Сарагоса (Альваро Фернандес, 83) - Узуни (Вайсман, 64), Бойе (Пуэртас, 83)

Предупреждения: Рюдигер, 22, Беллингем, 22 - Гумбау, 77

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
02.12.2023 в 22:41
По плану..
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Комментарии 3
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жажа_the_best (Харьков)
02.12.2023 в 22:41
По плану..
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metall5291 (Kharkiv)
02.12.2023 в 22:13
Если для победы и трех очков хватает пешеходного темпа, то пусть так и будет. Зачем вытаскивать все козыри, они еще пригодятся и в Ла Лиге, и в Лиге Чемпионов. Впереди еще очень длинный сезон. А травм уже много. Реал всё выполнил грамотно и солидно.
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oda1979 (Запорожье)
02.12.2023 в 21:35
По чемпионски.
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