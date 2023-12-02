Примера. Реал Мадрид - Гранада 2:0. Гости на поле не вышли

"Реал" вернулся на первое место в Ла Лиге, без видимых усилий обыграв одну из худших команд чемпионата.

Это же скандал: "Гранада" не просто не забила, но завершила матч вообще без ударов в сторону ворот Андрея Лунина. Новый тренер Александер Медина ставит оборонительный футбол, это уже ясно. Но зачем играть на вынос при 0:2?!

Что касается "Реала", то он начал матч вяло, в пешем темпе. Было видно, что команда устала на неделе с "Наполи" и не напрягается.

6 - @Brahim has been involved in six goals in his last eight games as starter with @realmadriden in all competitions (four goals, two assists) after recording only one assist in his first three starts with Los Blancos. Momentum. pic.twitter.com/iYbBFPjMtT — OptaJose (@OptaJose) December 2, 2023

Возможно, с таким настроем Мадрид даже имел бы проблемы с более сильным соперником, но "Гранада" есть "Гранада", и первая же разрезная (и гениальная!) передача Тони Крооса завершилась голом Браима Диаса.

Перед перерывом уже сам Браим шикарно пяткой вывел на ворота Беллингема, но тот сегодня почему-то нервничал и не забил.

Во втором тайме ничего не изменилось - та же картина. Мадрид вяло наседал; "Гранада" безбожно лупила мяч куда подальше.

На 57-й минуте "Реал" быстренько забил второй усилиями Родриго, который подкараулил мяч после сэйва Феррейры, и на том матч де-факто завершился.

5 - @RodrygoGoes ???????? has scored in five consecutive games (seven goals) with @realmadriden in all competitions (185 appearances); he never did it in more than two consecutive games with Los Blancos before. Vindication. pic.twitter.com/JmhWn7J41R — OptaJose (@OptaJose) December 2, 2023

Ну да, был еще шанс у Вальверде; мог забить Беллингем, но глобально это уже было мусорное время. Никто никуда не спешил и ничего не хотел. "Реал" победил, набрал 38 очков и возглавил таблицу - это все, что было ему важно. Касательно "Гранады, то она 19-я с 7 очками, и теперь мы понимаем, почему эта команда не побеждает в элите с августа. Сложно победить, если не бьешь по воротам.

15-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Гранада" - 2:0

Голы: Браим Диас, 26, Родриго, 57

"Реал Мадрид": Лунин - Карвахаль (Васкес, 46), Рюдигер, Алаба, Менди - Вальверде, Кроос, Беллингем - Браим Диас (Пас, 88) - Хоселу (Себальос, 70), Родриго (Гонсало Гарсия, 85)

"Гранада": Рауль Фернандес (Андре Феррейра, 11) - Рикард Санчес, Микель, Торренте, Нева - Манафа (Петрович, 64), Серхио Руис, Гумбау, Сарагоса (Альваро Фернандес, 83) - Узуни (Вайсман, 64), Бойе (Пуэртас, 83)

Предупреждения: Рюдигер, 22, Беллингем, 22 - Гумбау, 77