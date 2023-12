Примера. Реал Мадрид - Гранада 2:0. Гости на поле не вышли

"Реал" вернулся на первое место в Ла Лиге, без видимых усилий обыграв одну из худших команд чемпионата.

Это же скандал: "Гранада" не просто не забила, но завершила матч вообще без ударов в сторону ворот Андрея Лунина. Новый тренер Александер Медина ставит оборонительный футбол, это уже ясно. Но зачем играть на вынос при 0:2?!

Что касается "Реала", то он начал матч вяло, в пешем темпе. Было видно, что команда устала на неделе с "Наполи" и не напрягается.

6 - @Brahim has been involved in six goals in his last eight games as starter with @realmadriden in all competitions (four goals, two assists) after recording only one assist in his first three starts with Los Blancos. Momentum.