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Лунин может перейти в другой топ-клуб Ла Лиги

Испания

Такого варианта еще не было

Лунин может перейти в другой топ-клуб Ла Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Слухи о возможном уходе голкипера Андрея Лунина из "Реала" ходят уже давно. Это и не удивительно – Андрей получает мало игрового времени.

Издание Okdiario поделилось инсайдом, что за игроком наблюдает игроком "Вильяреал". Добавляется, что "сливочные" не хотят отпускать Лунина посреди сезона, несмотря на то, что имеют в команде других звездных голкиперов, таких как Куртуа и Кепа.

Контракт Лунина с "Реалом" рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 7 матчей, заменяя травмированных коллег.

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Реал (Мадрид) Вильярреал Андрей Лунин
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Источник:
Okdiario
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