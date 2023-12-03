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Лунин может перейти в другой топ-клуб Ла Лиги
Такого варианта еще не было
Getty Images / Global Images Ukraine
Слухи о возможном уходе голкипера Андрея Лунина из "Реала" ходят уже давно. Это и не удивительно – Андрей получает мало игрового времени.
Издание Okdiario поделилось инсайдом, что за игроком наблюдает игроком "Вильяреал". Добавляется, что "сливочные" не хотят отпускать Лунина посреди сезона, несмотря на то, что имеют в команде других звездных голкиперов, таких как Куртуа и Кепа.
Контракт Лунина с "Реалом" рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 7 матчей, заменяя травмированных коллег.
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