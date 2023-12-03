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Барселона - Атлетико Мадрид: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Барселона – Атлетико Мадрид: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Барселона - Атлетико Мадрид: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

UA-Футбол
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Сегодня в рамках 15 тура Ла Лиги "Барселона" сыграет с "Атлетико Мадрид". Статистика пяти личных встреч в пользу "сине-гранатовых" 3 победы, одна ничья, и одна победа у "Атлетико". Хоть гости и равны с хозяевами по очкам (31), "Атлетико" имеет большую разницу мячей и еще игру в запасе.

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Чемпионат Испании. "Барселона" - "Атлетико Мадрид"
3 декабря, 22:00
Прямая трансляция: MEGOGO

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Прямая трансляция Барселона - Атлетико Мадрид
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