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Тренер Жироны: Мы не сможем выдержать темп Реала, Барселоны и Атлетико

Испания

Реалист или пессимист?

Тренер Жироны: Мы не сможем выдержать темп Реала, Барселоны и Атлетико

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В игре 15-го тура Ла Лиги сенсационная "Жирона" снова одержала победу. Вчера "упала перед ногами" бело-красных "Валенсия". Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес, конечно, в такой же эйфории как болельщики, но сохраняет холодный рассудок.

Приятно признать, что мы творим историю. Это не может быть нормальным иметь двенадцать побед за пятнадцать туров. Все, о чем я прошу, это чтобы в плохие моменты мы тоже были все вместе. Я все еще считаю, что Мадрид, Барса и Атлети - это не наши соперники, мы не сможем держать такой темп, и мы все должны это четко осознавать.

После 15-го тура "Жирона" является одним из лидеров Ла Лиги. Вместе с "Реалом" они имеют по 38 очков.

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Мичел Санчес Ла Лига Жирона
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Источник:
MARCA
Комментарии
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Cerega15 (Херсон)
03.12.2023 в 13:38
Странно, Гвардиола рассказывает то же самое другими словами.
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Комментарии 2
Cerega15 (Херсон)
03.12.2023 в 13:38
Странно, Гвардиола рассказывает то же самое другими словами.
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.12.2023 в 13:22
Реаліст
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