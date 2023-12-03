Тренер Жироны: Мы не сможем выдержать темп Реала, Барселоны и Атлетико

В игре 15-го тура Ла Лиги сенсационная "Жирона" снова одержала победу. Вчера "упала перед ногами" бело-красных "Валенсия". Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес, конечно, в такой же эйфории как болельщики, но сохраняет холодный рассудок.

Приятно признать, что мы творим историю. Это не может быть нормальным иметь двенадцать побед за пятнадцать туров. Все, о чем я прошу, это чтобы в плохие моменты мы тоже были все вместе. Я все еще считаю, что Мадрид, Барса и Атлети - это не наши соперники, мы не сможем держать такой темп, и мы все должны это четко осознавать.

После 15-го тура "Жирона" является одним из лидеров Ла Лиги. Вместе с "Реалом" они имеют по 38 очков.