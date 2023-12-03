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Феликс забил Атлетико и отпраздновал гол. Видео
К Симеоне лучше не возвращаться
Фото: Getty Images
Жоау Феликс в матче "Барселоны" с "Атлетико" реализовал момент в ворота мадридского коллектива, сделав счет 1:0. После этого форвард побежал праздновать забитый гол. Напомним, что португалец арендован каталонским клубом именно у команды Симеоне. Но это не помешало ему не сдерживать радости.
Феликс принял участие в 17-и поединках за "блаугранас" и отметился 5-ю забитыми голами и тремя ассистами.
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