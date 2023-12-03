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Примера. Барселона - Атлетико 1:0. Чемпион возвращается?

Испания

Каталонцы показали классный футбол

Примера. Барселона - Атлетико 1:0. Чемпион возвращается?

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барса" осенью, скорее, страдала, чем наслаждалась игрой, и вот сегодня против крайне непростого "Атлетико" чемпион внезапно ожил.

По правде, хозяева наиграли на куда более крупную победу. Только за стартовые 15 минут Роберт Левандовский неуклюже запорол два удобных кросса, а Рафинья промахнулся метров на пять с линии вратарской.

"Атлетико" словно не было на поле. Гости отставали, проигрывали единоборства, а в активный прессинг почти не включались - только изредка сбивались на грубость.

По такой игре счет открыл Жоау Феликс - форвард, чей игрок принадлежит "Матрасникам" - элегантно перебросил Облака в быстрой атаке.

Все, чем ответил на это "Атлетико" - это перспективная контратака с ударом Гризманна в блок. Перерыв.

На второй тайм Диего Симеоне выпустил сразу троих новых игроков, но без толку. Феликс продолжал возить оппонентов на своем фланге; "Атлетико" играл без изюминки, остроты, и вскоре Рафинья потряс штангу. Дело шло, скорее, к 2:0, чем к 1:1.

Почему не дошло? Кажется, каталонцам банально не хватило сил. Их доминирование обеспечивали полузащитники, и по мере замедления де Йонга, Педри и Гюндогана, "Атлетико" игралось все легче. На 80-й минуте он даже мог сравнять счет, но удар Депая со штрафного потащил Пенья.

Наверное, справедливо. Не наиграл сегодня "Атлетико" на ничью - он может куда лучше. "Барса" была острее, и теперь у нее 34 очка и третье место. У мадридцев - 31 балл, но есть игра в запасе.

Ну, и еще важный факт - "Матрасники" снова не победили на поле "Барсы". Последний их здесь успех датирован - только представьте! - февралем 2006 года.

15-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Атлетико" - 1:0

Гол: Жоау Феликс, 28

"Барселона": Пенья - Кунде, Араухо, Кристенсен, Канселу - де Йонг, Гюндоган, Педри (Фермин Лопес, 89) - Рафинья (Ямаль, 77), Левандовский, Жоау Феликс (Ферран Торрес, 77)

"Атлетико": Облак - Молина (Самуэл Лино, 46), Витсель, Хименес (Аспиликуэта, 46), Эрмосо, Рикельме (Корреа, 46) - Льоренте, Коке (Сауль, 66), де Пауль - Гризманн, Мората (Депай, 65)

Предупреждения: Жоау Феликс, 50, Ферран Торрес, 78, Араухо, 79, Канселу, 87, де Йонг, 90+2 - Хименес, 31, Витсель, 34, Коке, 38, Аспиликуэта, 47

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1 голосов
Комментарии
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Сampеón
04.12.2023 в 00:44
хочеться обхаркати усіх причетних до цього матчу, адже це максимум на що вони заслуговують. гра була просто жалюгідна. дивний суддєйка так хотів відпрацювати брудні пyтaлoнcькі кошти, що творив на полі повну маячню, що в одну, що в іншу сторону. котлєтіко ср@н@ команда без амбіцій, яка тупо лажала увесь матч. вялікaя пyтaлoнa змогла дивом забити лише один гол в матчі, який їй просто злили. ганьбища просто! і це чемпіонат Іспанії? Боже, у що його перетворила ця корупційна помийка. Окрім матів слів підібрати не можу гра за рівнем виконання якийсь недочемпіонат Бельгії, та й то там матчі цікавіші бувають. це просто жах таке дивитися. По суті в ЛаЛізі можна нормально переглядати тільки матчі Жирони та Реала. Все інше, то х#рня повна розрахована на імбіцилів, які нижче один одного вітають
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Комментарии 22
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Сampеón
04.12.2023 в 00:44
хочеться обхаркати усіх причетних до цього матчу, адже це максимум на що вони заслуговують. гра була просто жалюгідна. дивний суддєйка так хотів відпрацювати брудні пyтaлoнcькі кошти, що творив на полі повну маячню, що в одну, що в іншу сторону. котлєтіко ср@н@ команда без амбіцій, яка тупо лажала увесь матч. вялікaя пyтaлoнa змогла дивом забити лише один гол в матчі, який їй просто злили. ганьбища просто! і це чемпіонат Іспанії? Боже, у що його перетворила ця корупційна помийка. Окрім матів слів підібрати не можу гра за рівнем виконання якийсь недочемпіонат Бельгії, та й то там матчі цікавіші бувають. це просто жах таке дивитися. По суті в ЛаЛізі можна нормально переглядати тільки матчі Жирони та Реала. Все інше, то х#рня повна розрахована на імбіцилів, які нижче один одного вітають
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metall5291 (Kharkiv)
04.12.2023 в 01:04
З усім викладеним можна погодитись. Атлетіко умисно злив гру, при тому було видно, що гравцям було гидко виконувати цей наказ від керівництва клубу. Тому Атлетіко грав так неоковирно, як жодного разу у цьому сезоні. Суддя теж був "в темі" тому й свистів як попало, аби створити хаос, у якому ніхто розбиратись не буде, та й не зможе. Усе надто очевидно.
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Бapceлиниyс
04.12.2023 в 01:06
Спасибо Витёк. Официальное мнение о матче и позиция редакции сайта нам понятны. Вот уже лет 10 как.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.12.2023 в 01:10
Хахахаха, продолжай убогий. Купи огнетушитель, а то что-то сильно штанишки сзади обгорели
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Бapceлиниyс
04.12.2023 в 01:10
Гля, откровенно пиз@ят и не краснеют. Мадри@асы, ёпт.
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mafan (Рівне)
04.12.2023 в 00:22
Мда ожили нарешті. Але Левандовський геь розчаровує. І не треба підбирати гарних чи мерзенних метафор для цього. Ну не грає щось він. Хіба може відволікає, а Феліш заряджає - але надто вже дорого це Барсі обходиться. Вони повинні ганяти всіх утрьох з Рафіньєю чи Торресом, повинні - а щось не бачу (Хоча до знаменитого МСН не дотягнуть: один старий, один замолодий, третій-четвертий без таланту і мазили) Але найкращий Іньякі Пенья - двійник Марка Тривезучого))
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Бapceлиниyс
04.12.2023 в 00:17
Пенья браво! Достойный сменщик Тер Штегена.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.12.2023 в 00:17
А где *едики харьковские ? Наверное в трубу засмотрелись
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3
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Бapceлиниyс
04.12.2023 в 00:21
вонючая жижа потекла по трубе
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.12.2023 в 00:12
Та не... Ну явно, кое-кто в Мадриде на такой результат, тем более такую игру великой Барселоны, не рассчитывал... Завтра ждём, про Негрейру что-то напишут....Поздравления всем, кто за Барсу!!!
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5
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.12.2023 в 00:13
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0
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Бapceлиниyс
04.12.2023 в 00:18
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3
0
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Бapceлиниyс
04.12.2023 в 00:09
Всех, кто за Барсу, с победой! Атлетико сосал, сосёт и будет сосать у Барселоны. Да здравствует Барселона! Барса понад усе!
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4
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.12.2023 в 00:14
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lucky_guy
04.12.2023 в 00:09
Мабуть кращий матч Барси в сезоні. Сильно виглядав захист і півзахист, особливо виділю Гюндогана і Кунде, дуже сильний матч провели. Фелікс забив класний гол і приніс результат, але як гидко дивитись на його симуляції та ниття. Шо Роналду, шо Бруну Фернандеш, шо цей шмаркач - одна порода. Барсі треба продати Феррана за 20грн, навчити Педрі бити по воротах і шукати заміну поляку. Всіх барсюків перемогою.
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mafan (Рівне)
04.12.2023 в 00:23
Але б'ють його куди більше і частіше. І боляче. Боюся, щоб не поламали
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Spokoyno (Київ)
04.12.2023 в 00:08
Коротко при різне 1) Роберт xG 1,5 ударів в площину воріт НУЛЬ! 2) Гості знали, що Фелікс губиться коли його б'ють... проте він витримав та забив! 3) Рафінья трошки майстерності не вистачили на що напрацював. 4) Депаю, як колишньому, теж кортіло себе проявити, утім класу не вистачило! А так Барселона видала непоганий матч та виграла по ГРІ! Створивши майже втричі більше xG 2,38/0,76; xА 2,01/0,81! Один Роберт
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Море23 (Одесса)
04.12.2023 в 00:07
Судейка сегодня топил барсу . и пенальти не дал . и блок ставил собой. Даже мяч в него попал а он игру не остановил . карточек Барсе левых надовал . как после это матча Феликса не поломали не знаю
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Бapceлиниyс
04.12.2023 в 00:04
Ну судья и пи@арасище, мансана и мануэра отдыхают. Вот же ж гнида, ну.
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3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.12.2023 в 00:01
Молодцы, порадовали! Всех барселонцев с победой!! Visca el Barça! Visca Catalunya!
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2
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Бapceлиниyс
04.12.2023 в 00:01
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Бapceлиниyс
04.12.2023 в 00:00
И Феликс доказал.
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