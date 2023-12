Примера. Барселона - Атлетико 1:0. Чемпион возвращается?

"Барса" осенью, скорее, страдала, чем наслаждалась игрой, и вот сегодня против крайне непростого "Атлетико" чемпион внезапно ожил.

По правде, хозяева наиграли на куда более крупную победу. Только за стартовые 15 минут Роберт Левандовский неуклюже запорол два удобных кросса, а Рафинья промахнулся метров на пять с линии вратарской.

"Атлетико" словно не было на поле. Гости отставали, проигрывали единоборства, а в активный прессинг почти не включались - только изредка сбивались на грубость.

По такой игре счет открыл Жоау Феликс - форвард, чей игрок принадлежит "Матрасникам" - элегантно перебросил Облака в быстрой атаке.

Barca spent 50m on Lewandowski, technically 70m because his agent received 20m too. And he earns 30m a year for doing this week in week out ???????? pic.twitter.com/g2AZdmRJ0K

Все, чем ответил на это "Атлетико" - это перспективная контратака с ударом Гризманна в блок. Перерыв.

На второй тайм Диего Симеоне выпустил сразу троих новых игроков, но без толку. Феликс продолжал возить оппонентов на своем фланге; "Атлетико" играл без изюминки, остроты, и вскоре Рафинья потряс штангу. Дело шло, скорее, к 2:0, чем к 1:1.

Почему не дошло? Кажется, каталонцам банально не хватило сил. Их доминирование обеспечивали полузащитники, и по мере замедления де Йонга, Педри и Гюндогана, "Атлетико" игралось все легче. На 80-й минуте он даже мог сравнять счет, но удар Депая со штрафного потащил Пенья.

Наверное, справедливо. Не наиграл сегодня "Атлетико" на ничью - он может куда лучше. "Барса" была острее, и теперь у нее 34 очка и третье место. У мадридцев - 31 балл, но есть игра в запасе.

1 - João Félix has scored in his first official game against Atlético de Madrid, having failed to score in eight games against Barcelona in all competitions with Los Rojiblancos.



Law. pic.twitter.com/89oorQvqP2