Примера. Барселона - Атлетико 1:0. Чемпион возвращается?

"Барса" осенью, скорее, страдала, чем наслаждалась игрой, и вот сегодня против крайне непростого "Атлетико" чемпион внезапно ожил.

По правде, хозяева наиграли на куда более крупную победу. Только за стартовые 15 минут Роберт Левандовский неуклюже запорол два удобных кросса, а Рафинья промахнулся метров на пять с линии вратарской.

"Атлетико" словно не было на поле. Гости отставали, проигрывали единоборства, а в активный прессинг почти не включались - только изредка сбивались на грубость.

По такой игре счет открыл Жоау Феликс - форвард, чей игрок принадлежит "Матрасникам" - элегантно перебросил Облака в быстрой атаке.

Barca spent 50m on Lewandowski, technically 70m because his agent received 20m too. And he earns 30m a year for doing this week in week out ???????? pic.twitter.com/g2AZdmRJ0K — Deniz (@MusialaEra) December 3, 2023

Все, чем ответил на это "Атлетико" - это перспективная контратака с ударом Гризманна в блок. Перерыв.

На второй тайм Диего Симеоне выпустил сразу троих новых игроков, но без толку. Феликс продолжал возить оппонентов на своем фланге; "Атлетико" играл без изюминки, остроты, и вскоре Рафинья потряс штангу. Дело шло, скорее, к 2:0, чем к 1:1.

Почему не дошло? Кажется, каталонцам банально не хватило сил. Их доминирование обеспечивали полузащитники, и по мере замедления де Йонга, Педри и Гюндогана, "Атлетико" игралось все легче. На 80-й минуте он даже мог сравнять счет, но удар Депая со штрафного потащил Пенья.

Наверное, справедливо. Не наиграл сегодня "Атлетико" на ничью - он может куда лучше. "Барса" была острее, и теперь у нее 34 очка и третье место. У мадридцев - 31 балл, но есть игра в запасе.

1 - João Félix has scored in his first official game against Atlético de Madrid, having failed to score in eight games against Barcelona in all competitions with Los Rojiblancos.



Law. pic.twitter.com/89oorQvqP2 — OptaJose (@OptaJose) December 3, 2023

Ну, и еще важный факт - "Матрасники" снова не победили на поле "Барсы". Последний их здесь успех датирован - только представьте! - февралем 2006 года.

15-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Атлетико" - 1:0

Гол: Жоау Феликс, 28

"Барселона": Пенья - Кунде, Араухо, Кристенсен, Канселу - де Йонг, Гюндоган, Педри (Фермин Лопес, 89) - Рафинья (Ямаль, 77), Левандовский, Жоау Феликс (Ферран Торрес, 77)

"Атлетико": Облак - Молина (Самуэл Лино, 46), Витсель, Хименес (Аспиликуэта, 46), Эрмосо, Рикельме (Корреа, 46) - Льоренте, Коке (Сауль, 66), де Пауль - Гризманн, Мората (Депай, 65)

Предупреждения: Жоау Феликс, 50, Ферран Торрес, 78, Араухо, 79, Канселу, 87, де Йонг, 90+2 - Хименес, 31, Витсель, 34, Коке, 38, Аспиликуэта, 47